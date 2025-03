Eurovision 2025, cast al completo: tutte pronte le 37 canzoni per la gara a Basilea

Torna uno degli show musicali più attesi dell’anno e la lista dei cantanti è già al completo: ecco chi si esibirà all’Eurovision 2025.

Terminato il Festival di Sanremo, c’è solo un altro show musicale che viene atteso più di tutti, dagli italiani, ovvero l’Eurovision. Quest’anno, l’evento si terrà a Basilea, dal 13 al 17 maggio.

Sappiamo già che, per l’Italia, i conduttori saranno Big Mama e Gabriele Corsi, che ci terranno compagnia per tutte le puntate, fino all’annuncio del grande vincitore.

Dopo aver scoperto, anche, che sarà Lucio Corsi a prendere il posto di Olly e che Gabry Ponte gareggerà in rappresentanza di San Marino, non ci resta che conoscere il resto dei cantanti in gara. A grande sorpresa, ci sarà anche un terzo italiano, sul palco.

Tutto è pronto per lo show

Finalmente, abbiamo il cast completo dell’Eurovision Song Contest 2025. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo, gli italiani erano quasi certi che sarebbe stato Olly a rappresentare il Paese, ma l’artista ha preferito rinunciare, perché non si sentiva abbastanza pronto da affrontare una gara di questa portata. Dunque, il testimone è passato a Lucio Corsi, grande rivelazione dell’anno, che si era classificato secondo al Festival.

Con la sua hit, Volevo essere un duro, il ragazzo porterà un po’ della sua timidezza e della sua unicità su uno dei palchi più importanti per la musica. Ma, dopo questa sorpresa, ce n’è stata un’altra ancora più grande, perché sarà Gabry Ponte a rappresentare San Marino, facendo ballare tutti con Tutta l’Italia. Questa melodia, che ha riecheggiato nelle case degli italiani per tutta la durata di Sanremo, ora verrà conosciuta da tutto il mondo. Insieme a loro, anche un terzo italiano salirà sul palco dell’Eurovision, ma in qualità di ospite.

Il cast dell’Eurovision 2025

A portare in alto la bandiera dell’Italia, sarà anche Damiano David che, nel 2021, con la sua band, i Maneskin, ha vinto l’Eurovision. Quest’anno, invece, pare che il ragazzo, ormai impegnato nella carriera da solista, salirà sul palco come ospite del grande evento. Per quanto riguarda gli artisti in gara, invece, Lucio Corsi e Gabry Ponte dovranno scontrarsi con Shkodra Elektronike, per l’Albania; Parg, per l’Armenia; Go-Jo, per l’Australia; JJ, per l’Austria; Mamagama, per l’Azerbaigian; Red Sebastian, per il Belgio; Adonxs, per la Cechia; Theo Evan, per Cipro; Marko Bosniak, per la Croazia; Sissal, per la Danimarca; Tommy Cash, per l’Estonia; Erika Vikman, per la Finlandia; Louane, per la Francia; Mariam Shengelia, per la Georgia; Abor & Tynna, per la Germania; Klavdia, per la Grecia; Emmy, per l’Irlanda; Vab, per l’Islanda; Yuval Raphael, per l’Isreaele.

E ancora, Tautumeitas, per la Lettonia; Kataris, per la Lituania; L’Thom, per il Lussemburgo; Miriana Conte, per Malta; Nina Zizié, per Montenegro; Kyle Alessandro, per la Norvegia; Claude, per i Paesi Bassi; Justyna Steczkowska, per la Polonia; Napa, per il Portogallo; Remember Monday, per il Regno Unito; Princ, per la Serbia; Klemen, per la Slovenia; Melody, per la Spagna; KAJ, per la Svezia; Zoë Me, per la Svizzera; Ziferblat, per l’Ucraina. I cantanti sono pronti a emozionarci e intrattenerci con le loro canzoni. Non ci resta che attendere un paio di mesi e scoprire quale nazione porterà a casa la vittoria.