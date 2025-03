Hai mai visto il fratello di Damiano Carrara? Anche lui fa il pasticcere: sono legatissimi

Rimarrai a bocca aperta quando vedrai il fratello di Damiano Carrara: la passione per la pasticceria e la bellezza sono di famiglia.

Damiano Carrara è uno dei pasticceri più amati d’Italia, per il suo talento nella professione che svolge, ma anche per la sua bellezza.

Lo chef, infatti, ha una fila di corteggiatrici lunga chilometri, ma il suo cuore appartiene a Chiara Maggenti, con la quale è sposata dal 2022 e con cui ha avuto la sua prima figlia, Dafne.

Damiano ama condividere momenti preziosi per lui, lavorativi e personali, sui social. In qualche contenuto, appare anche il fratello, che fa il pasticcere proprio come lui. Scopriamo insieme di chi si tratta.

L’amore per la pasticceria

La pasticceria può essere un mondo davvero complesso, perché richiede precisione e la massima attenzione nel rispetto degli ingredienti. Damiano sa bene che è semplice portare a termine l’esecuzione di un dolce, specie di quelli più difficili, che nascondono delle insidie. Nonostante questo, però, l’uomo ha fatto della pasticceria la sua vita, il suo lavoro, la sua fonte di guadagno. Oltre ad avere un’attività tutta sua, assieme al fratello, Damiano è stato anche il volto di alcuni degli show più celebri del settore, come Bake Off Italia- Dolci in forno, Cake Star- Pasticcerie in sfida e Junior Bake Off Italia.

Molti di voi, però, lo ricorderanno anche nelle straordinarie imprese di Pechino Express. Lo scorso anno, Damiano ha preso parte a questo programma, in coppia con suo fratello Massimiliano. Quest’ultimo, meno avvezzo ai riflettori, si è fatto conoscere al pubblico, conquistando la simpatia di tutti. Un’unione affiata, quella dei fratelli Carrara, che li ha portati alla vittoria.

Chi è Massimiliano Carrara

Massimiliano è il fratello minore di Damiano. L’uomo ha quasi trentotto anni e, con la star di Bake Off Italia, divide un amore smisurato per la pasticceria. Lo scorso anno, si è sposato con la compagna Anna, celebrando il loro amore con una festa ricca di emozioni. Massimiliano e Damiano sono sempre stati l’uno la spalla dell’altro. Lo abbiamo visto in Pechino Express, dove si sono sostenuti fino alla fine.

Di origini lucchesi, entrambi si sono trasferiti negli Stati Uniti, dove hanno lavorato sodo per raggiungere obiettivi importanti nel mondo della pasticceria. Mentre Damiano è tornato in Italia ed è diventato anche un volto televisivo, Massimiliano ha deciso di concentrarsi su un’attività tutta sua. Oggi, i negozi, che portano la firma di Carrara Pastries, raggiungono Oltreoceano e si sono affermati ovunque, assumendo una grande notorietà.