Alessia Mancini: é suo il miglior antipasto per Capodanno | Si prepara in pochi minuti

Alessia Mancini stupisce tutti ai fornelli, ancora una volta: ecco come si prepara l’antipasto delle feste.

L’attesa è finita e, finalmente, possiamo goderci davvero le feste. Questo, probabilmente, è il periodo dell’anno in cui si mangia di più e, ovviamente, si cucina anche di più. Per chi è sempre dietro ai fornelli, pronto a dirigere la tavola, è complicato trovare, di volta in volta, piatti appetitosi e non banali.

C’è chi punta sempre sullo stesso menu, per non sbagliare e chi, invece, ama sperimentare e mettersi alla prova, seguendo ricette nuove e originali. Una di questi è Alessia Mancini, showgirl e moglie del presentatore Flavio Montrucchio, che negli ultimi anni sta dedicando la maggior parte del suo tempo alla cucina.

La donna ama pubblicare, sul suo profilo Instagram, le ricette che esegue a casa, portando i followers nel suo mondo. Spiega tutti i passaggi, gli ingredienti necessari e, alla fine, mostra il risultato della sua preparazione, facendo venire l’acquolina in bocca a tutti gli utenti web. È quello che è accaduto con questo antipasto, perfetto per le feste e, in particolar modo, per la sera di Capodanno, quando a brillare non saranno solo gli addobbi e i fuochi in cielo, ma anche la tua tavola. Scopriamo insieme come realizzarlo.

Un cenone con i botti

Prima velina a Striscia la Notizia, poi co-conduttrice a Passaparola, al fianco del grande Gerry Scotti, Alessia Mancini ha saputo, piano piano, farsi spazio nel mondo dello show business, creandosi una sua identità. Oggi, con un marito che la ama e due splendidi figli che la amano, forse la Mancini ha raggiunto il successo più grande. Ora, continua a collaborare con alcuni brand di moda e a fare le sue comparse, ma il suo cuore, ormai, appartiene alla cucina.

Nel 2022, pubblica il suo libro di ricette e sul suo profilo social, i video di lei ai fornelli intrattengono milioni di followers. Così come l’ultimo, nel quale spiega come creare il perfetto antipasto per il tuo Capodanno. Una delle tante note positive? Il fatto che ci impiegherai cinque minuti per portarlo a tavola. Ti basterà prendere della ricotta, del parmigiano, miele, sale noce moscata, pinoli e semi di sesamo. Ad abbracciare il ripieno, un rotolo di pasta sfoglia, di quelli che trovi già pronti nei banchi frigo dei supermercati. Con questa ricetta, creerai qualcosa di gustoso, ma anche di scenico.

Il video tutorial della Mancini

Come puoi notare dal video, Alessia Mancini spiega i procedimenti passo passo, portandoti proprio all’interno della ricette e della sua cucina. Con molta calma e sempre con il sorriso sulle labbra, ti guida verso la realizzazione della ricetta, spiegandoti come muoverti.

Questa ricetta è davvero semplice, perché basta creare un ripieno, seguendo le dosi indicate dalla donna e farcire i quadratini di pasta sfoglia, che andranno poi modellati con le mani, creando un fiore. Per rendere la tua tavola speciale e più raffinata, la Mancini ti suggerisce di ricreare la stessa forma anche sul tovagliolo, così da avere una mise en place impeccabile.