Etichetta Semaforo: d’ora in avanti comprerai solo questi alimenti | Guarda cosa c’è dentro

Non fare l’errore di non leggere l’etichetta degli alimenti che acquisti: impara a conoscere ciò che mangi.

Chissà quante volte ti sarà capitato di imbatterti in notizie che parlano di alimenti e della scarsa qualità che, in realtà, hanno. Ognuno di noi dovrebbe prendere la sana abitudine di leggere le etichette riportate sulle confezioni, prima di acquistare qualcosa e portarlo a casa.

Che sia per te, per i tuoi genitori o per i tuoi figli, mettere un po’ più di accortezza nel fare la spesa è la chiave giusta per non sbagliare. Non lasciarti ingannare dalle pubblicità subliminali, perché non è detto che un brand noto sia migliore di uno di nicchia. L’unico modo per capire se un alimento è da acquistare o meno è leggere l’etichetta.

Non sembra così difficile, eppure la maggior parte delle persone non lo fa ancora. Da oggi, potrai avere un altro metro di paragone, ovvero un’etichetta semaforo, modello Nutri-Score, adottata in Francia. Dopo aver visto il punteggio dato a ciascun alimento, sulla base dei nutrienti contenuti, la tua spesa sarà più consapevole.

Alimenti che hanno la precedenza

Parlando di semafori, possiamo dire che questa tabella riesce a individuare quegli alimenti che dovrebbero avere la precedenza rispetto ad altri. Concentrandoci sulle merendine, gettonatissime tra le persone di tutte le età e, in particolare, sui croissant, dovremmo fare un’analisi attenta dei loro nutrienti. È soprattutto a colazione che questi alimenti vengono consumati e sono diversi i marchi che li producono, cercando di variare con le farciture, così da accontentare proprio tutti.

Il problema, però, è che i nutrienti e gli ingredienti, che si trovano al loro interno, sono diversi. C’è chi predilige olio di girasole, chi utilizza margarina vegetale a base di burro di cacao e olio di cocco, olio di cartamo. C’è anche chi utilizza ancora l’olio di palma, nonostante la maggior parte delle aziende abbia deciso di abbandonarlo. Grazie alla tabella Nutri-Score, sarà possibile identificare le diversità nutrizionali tra un prodotto e l’altro. Dall’analisi, è venuto fuori che molti croissant si somigliano tra loro e, per questo, hanno ottenuto la lettera D, che indica alimenti con un’alta concentrazione di grassi e di zuccheri. Scopriamone di più insieme.

Questione di percentuali

L’etichetta semaforo del modello Nutri-Score è entrata in scena analizzando diversi croissant, da quelli di brand più noti come Bauli e Mulino Bianco, a quelli più generici, come Coop. È venuto fuori che tutti gli alimenti analizzati contengano una grande percentuale di grassi e di zuccheri, non propriamente sani per l’organismo.

In sintesi, potremmo dire che questa non è la colazione salutare che un nutrizionista consiglierebbe. Ottenere la lettera D sul semaforo, vuol dire essere quasi vicini allo stop, raffigurato dalla lettera E. Nessuno di questi croissant ha ottenuto la A, o anche solo una B. Questo dovrebbe farti capire la vera importanza di leggere sempre le etichette riportate sulle confezioni, conoscere gli ingredienti, per sapere cosa andrai a mangiare ed essere consapevole del livello di salubrità di ciò che acquisti.