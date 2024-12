Allarme Influenza, gli integratori non bastano più: 4 alimenti salva salute per l’inverno

Il freddo è arrivato e ha portato con sé anche l’influenza: scopri come combatterla, con questi 4 alimenti.

Purtroppo, con il primo freddo sono sempre di più le persone a dover fare i conti con i malanni di stagione. L’influenza colpisce tutti, grandi e piccini, senza distinzione di colpi. Nonostante cerchi di assumere integratori e di svolgere uno stile di vita quanto più sano possibile, è facile incappare in raffreddori e dolori vari.

Tuttavia, c’è un modo per salvare la tua salute in inverno e vivere i mesi più freddi più spensieratamente. Il segreto sta in tavola. Ti suggeriremo, infatti, 4 alimenti che, se ingeriti con frequenza, avrebbero degli effetti benefici sul tuo sistema immunitario.

Scopriamo insieme di cosa si tratta, così da poter organizzare un’alimentazione anche sulla base della tua salute fisica. Sappiamo che mangiare bene ci fa stare meglio, ma è con questi nutrienti fondamentali se potrai sbarazzarti dei malanni di stagione.

La salute passa dal cibo

Se sei stanco di sentirti acciaccato, raffreddato e senza forze, smettila di puntare tutto sugli integratori e inizia a mangiare meglio. Chiaramente, anche una buona routine di attività fisica e la qualità del sonno fanno la differenza, ma ciò che si porta in tavola è più importante di qualsiasi altra cosa. L’organismo, per difendersi dai virus, ha bisogno del giusto sostentamento e dei giusti nutrienti, che ritrova in determinati cibi.

Si tratta di alimenti importanti durante tutto l’anno ma che, in inverno, lo diventano ancora di più. Innanzitutto, non puoi fare a meno di una belle scorpacciata di vitamina C. Sembra così scontato, eppure non lo è. Anche le nostre nonne ci ripetevano sempre di bere spremuta di arancia fresca per stare meglio e noi non possiamo di certo contraddirle. La vitamina C è dotata di proprietà antiossidanti ed è fondamentale per l’equilibrio del sistema immunitario. Puoi trovarla negli agrumi, nei kiwi e, persino, nelle verdure a foglia verde. Insieme a lei, anche la vitamina D risulta importante per l’organismo. In inverno, quando il tempo di esposizione solare cala notevolmente, questa tende ad abbassarsi, ma puoi recuperarla attraverso alimenti come pesce grasso, latte e uova.

Rafforza le tue difese immunitarie

Le vitamine, però, non sono le uniche a giocare un ruolo importante nel tuo sistema immunitario. Da non sottovalutare, infatti, anche gli omega-3 e i sali minerali. Questi ultimi sono molto utili per il mantenimento delle difese immunitarie e per la corretta produzione di energia, e possono trovarsi in cibi come cereali integrali, legumi, frutta secca, semi.

Gli omega-3, invece, sono acidi grassi essenziali che riducono l’infiammazione e si trovano, soprattutto, in pesci grassi come il salmone. Seguendo un’alimentazione corretta, completa di questi alimenti, il tuo organismo saprà difendersi meglio dalle influenze, imparando a reagire con più grinta.