Dopo un pausa torna il brutto tempo: prevista pioggia intensa in queste regioni | Le previsioni in vista del fine settimana

Pensate di fare una gita in queste regioni? Consultate accuratamente le previsioni del meteo, potrebbe non essere una buona idea.

Le feste natalizie sono ormai a ridosso e la situazione del meteo interessa a moltissimi che sono già in preparazione per un periodo festivo. L’imminente pausa dal lavoro rende più intensa la voglia di staccare dalla realtà quotidiana.

Durante il weekend dell’Immacolata, appena trascorso, siamo stati travolti dal maltempo. Eppure sembra che la situazione si stia lentamente ristabilendo.

Ecco cosa succederà dal punto di vista del tempo atmosferico in alcune regioni con l’avanzare della settimana e soprattutto il sopraggiungere del weekend. Nessun mercatino natalizio all’aperto se vai in questi territori.

Meteo pre-natalizio: non per tutti un weekend di sole

Le previsioni ci hanno informato che questa settimana vedremo un cielo aprirsi e qualche raggio di sole scaldarci soprattutto nelle ore più calde, quelle attorno alle 13. Tanti italiani, infatti, si stanno già preparando a gite sulla neve nel weekend, o passeggiate in mezzo ai boschi.

Un raggio di sole, però, non fa il ciel sereno: il tempo in questo periodo è assai mutevole. Non solo: negli ultimi anni abbiamo visto il susseguirsi di diversi eventi fuori dall’ordinario dal punto di vista meteorologico. Soprattutto alcune regioni sono state investite da piogge tanto intense da causare morti, feriti, e ingenti danni a infrastrutture pubbliche e private. Ecco perché prima di organizzarsi è sempre bene controllare le previsioni del tempo, che, grazie alla tecnologia, sono sempre più accurate.

Weekend fuori porta: ecco quali regioni evitare per non inzupparsi dalla testa ai piedi

Il clima di questa settimana sembrerà volgere a una temperatura migliore e alla mancanza di rovesci importanti. Sfortunatamente, però, gli esperti hanno iniziato ad avvertire della presenza di una nuova perturbazione che sembra debba investire la Penisola proprio tra venerdì e sabato di questa settimana.

Siamo in grado anche di suggerire dove la perturbazione porterà a maggiori rovesci. Le previsioni di fanpage.it specificano che fenomeni atmosferici intensi dovrebbero verificarsi principalmente nelle regioni Sardegna, Sicilia e Calabria. Le regioni tirreniche del Centro e del Sud, e queste tre in modo particolare, saranno interessate da rovesci e forti piogge. Se vivete da queste parti o intendete recarvici, meglio evitare di organizzare all’attività all’aperto: una bella serata cinema o giochi da tavolo e una pizza sono idee perfette per passare questo weekend che si prospetta essere piuttosto uggioso.