Congelatori strapieni per le feste: corri ai ripari con questo trucco | Niente andrà più a male

Abbatti gli sprechi e organizza il cibo nel congelatore con astuzia: con questo trucchetto, risparmierai tempo e denaro.

Si sa, il periodo festivo è quello in cui si esagera sempre un po’ di più con cibo e acquisti vari. Le tavole sono imbandite dal 24 dicembre al 6 gennaio e i congelatori esplodono. Peccato, però, che spesso e volentieri non si riesce a consumare tutto ciò che si aveva acquistato, finendo per sprecare parecchia roba.

Il problema è che, non solo si spenderanno più soldi, inutilmente, per fare la spesa, ma rischierai anche di raddoppiare i consumi del congelatore stesso, perché più è pieno e più si forma del ghiaccio al suo interno.

Fortunatamente, però, esiste un trucchetto da mettere subito in pratica, che ti salverà dagli sprechi, sia di tempo che di denaro. Vieni a scoprirlo e provalo immediatamente.

Il nemico numero uno degli sprechi

Con il tempo, capita che il congelatore formi del ghiaccio, specie se è sempre strapieno e se non viene mai sbrinato. Oltre a occupare spazio inutilmente, tutto questo ghiaccio comporta anche un consumo maggiore da parte del dispositivo. Il ghiaccio, infatti, diventa una sorte di barriera tra le pareti e il cibo, così da non permettere il corretto funzionamento dell’apparecchio. Così, per mantenere la temperatura impostata e non far rovinare gli alimenti, il congelatore dovrà lavorare di più. Di riflesso, anche i consumi saranno più elevati e tutto questo si traduce in bollette dell’energia alle stelle.

Un altro problema da tenere in considerazione è il fatto che il ghiaccio ostruisce la circolazione dell’aria fredda, così da non garantire più un raffreddamento omogeneo in tutte le parti. Questo vuol dire che alcuni cibi potrebbero andare a male, costringendoti a gettarli via. Così, oltre a ricevere una stangata, a fine mese, dovrai anche sprecare degli alimenti. Ovviamente, tutto questo comporta uno spreco di denaro immane, che può comunque essere evitato. Ecco come fare.

Addio ghiaccio, con questo trucco

Se sei stanco di dover buttare via del cibo, solo perché il tuo congelatore, pieno di ghiaccio, non refrigera per bene, corri ai ripari e metti in pratica questo trucco. La soluzione sta tutta in un foglio di alluminio, con il quale dovrai andare a rivestire le pareti interne del congelatore, semplificando il processo di sbrinamento. L’alluminio ha proprietà termoconduttive e, nel momento in cui il congelatore dovrà essere sbrinato, ti basterà mettervi all’interno una pentola con acqua bollente e chiudere la porta. Grazie al foglio d’alluminio, il calore si distribuirà uniformemente, sciogliendo il ghiaccio rapidamente.

L’acqua bollente non andrà a danneggiare il congelatore, perché questa non verrà gettata direttamente sulle pareti, ma saranno il vapore e il calore sprigionato a permettere lo scioglimento del ghiaccio, senza compromettere il funzionamento del dispositivo. Con questo trucco, risparmierai tempo e fatica, perché non dovrai metterti a sbrinare il ghiaccio in eccesso con forza, ma sarà un semplice foglio d’alluminio a fare il lavoro sporco.