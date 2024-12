WhatsApp, dimentica tutto quello che hai visto fino a questo momento: dovrai abituarti a queste nuove icone

L’app di messaggistica istantanea più usata al modo cambia ancora: ora dovrai abituarti a non vedere più questa dicitura

WhatsApp è una delle piattaforme più utilizzate al mondo per scambiarsi messaggi, foto, video e comunicazioni audio. Si tratta di uno strumento potentissimo a disposizione di migliaia di utenti.

Dal 2009, anno in cui è stata fondata, è diventata parte della quotidianità di migliaia di utenti. Infatti qualunque informazione, che sia formale o informale, avviene attraverso questa piattaforma di messaggistica istantanea.

Anche Mark Zuckerberg, l’amministratore delegato di Facebook, ha espresso il suo apprezzamento in merito alla crescita potente di WhatsApp: “Nessuno nella storia del mondo ha fatto qualcosa di simile“, com’è riportato dal sito web “blog.salesflare.com”.

Per rendere WhatsApp così attrattiva e vincente, gli sviluppatori si impegnano costantemente a introdurre aggiornamenti sulle funzionalità dell’App e a fornire agli utenti tutti gli strumenti necessari per un’esperienza comunicativa efficiente.

Gli aggiornamenti di WhatsApp

Gli sviluppatori di WhatsApp sono costantemente a lavoro per migliorare l’esperienza di comunicazione degli utenti e per rendere lo scambio di informazioni sempre più efficiente ed immediato. Siamo abituati a vedere le icone e le classiche funzionalità di WhatsApp, ma un nuovo aggiornamento è stato recentemente introdotto.

La novità era stata già annunciata su WeBetaInfo: “Grazie all’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.21.18, disponibile sul Google Play Store, abbiamo scoperto che WhatsApp sta lanciando una nuova funzionalità per l’indicatore di digitazione”, come riporta “Fanpage.it”. L’aggiornamento ora è ufficiale e si può notare sia nelle chat individuali che in quelle di gruppo.

Le nuove icone di WhatsApp

Gli aggiornamenti di WhatsApp sono fondamentali per rendere la comunicazione sempre più veloce ed efficace ed una novità è stata recentemente introdotta. Chi utilizza frequentemente quest’applicazione, è abituato a vedere la dicitura “sta scrivendo” o “sta registrando” quando comunica con i propri contatti. Nelle ultime settimane, però, moltissimi utenti hanno notato che questi indicatori sono spariti. Come riporta il sito web “fanpage.it”, le diciture che tutti conosciamo sono state sostituite con delle icone all’interno della chat.

Con la nuova funzionalità introdotta dagli sviluppatori, nel caso in cui un contatto digita un messaggio appariranno tre puntini di sospensione. Se un utente regista un vocale, apparirà l’icona di un microfono. “Con questo aggiornamento, l’indicatore di digitazione ora appare direttamente nella schermata della conversazione come una bolla di chat, rendendo più veloce e facile per gli utenti identificare chi sta digitando senza distogliere l’attenzione dalla conversazione in corso”, riporta WeBetaInfo. Anche per le chat di gruppo appaiono le foto di tutti i componenti che stanno registrando un audio, a differenza di quando appariva solo il nome di uno dei membri che digitava o registrava un messaggio.