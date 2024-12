Cena da Cannavacciuolo e mostra il conto: quanto si spende davvero a Villa Crespi

La recensione con lo scontrino di Villa Crespi parla chiaro: ecco quanto si spende davvero per una cena da Cannavacciuolo.

Ora che è ripartito MasterChef, torneremo a vedere, sul piccolo schermo, uno degli chef più amati della TV, ovvero Antonino Cannavacciuolo. Con la sua bontà e con la sua determinazione, l’uomo ha saputo farsi spazio in questo panorama altamente competitivo, lasciando la sua impronta.

Nei programmi di cucina a cui prende parte, Cannavacciuolo si dimostra sempre molto attento ai minimi dettagli e sottolinea sempre che un vero chef non è solo colui che sa cucinare bene, ma chi mette passione in tutto ciò che fa. La stessa passione che lui ci ha messo e ci mette ancora.

Senza questa sua passione, probabilmente, non sarebbe arrivato dov’è ora e non avrebbe dato vita a uno dei locali più rinomati d’Italia, Villa Crespi. E, a proposito di Villa Crespi, ecco a quanto ammonterebbe una cena qui. Un cliente ha mostrato il suo conto e la reazione del web ha dell’incredibile. Scopriamone di più insieme.

Una cena stellata

Mangiare in un ristorante stellato è il sogno di tutti gli amanti della buona cucina. Così, Villa Crespi è diventato uno dei luoghi più amati da chi segue Cannavacciuolo da tempo e ha voglia di assaggiare i suoi piatti. Ristorante con 3 stelle Michelin, perfetto per una fuga romantica e per celebrare un evento importante, come un anniversario. Elegante e sofisticato, il locale riversa nel menù tutta la sua delicatezza.

Composto da quattro sale, impreziosite da dettagli moreschi, Villa Crespi è il luogo in cui Antonino Cannavacciuolo è riuscito a mantenere uno sguardo vivo verso il passato, verso i luoghi che hanno dato vita alla sua storia, mescolandolo con il presente, con la terra che lo ha ospitato e che gli ha permesso di realizzare i suoi sogni. Ovviamente, la grande fama dello chef ha fatto sì che molte persone si avvicinassero al suo ristorante. Lo si immagina come un luogo quasi incantato, dai piatti unici e curati fino ai minimi dettagli. Una recensione, pubblicata su Trip Advisor, però, mostra l’altra faccia della medaglia.

Il parere di un cliente

Su TripAdvisor, un cliente di Villa Crespi ha pubblicato una recensione che ha lasciato tutti a bocca aperta. A quanto pare, il conto nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo è alquanto salato. Stando alle parole dell’utente, la cena per due sarebbe costata 1100 euro. Certo, per un ristorante 3 stelle Michelin è un prezzo abbastanza plausibile, ma il problema sta nel servizio e nell’attenzione ai dettagli

Il cliente avrebbe reclamato il fatto di aver trovato un pezzo di conchiglia nel rompo, una lisca nella triglia e ben due piattini, anziché uno, sotto la tazzina del caffè. Piccole disattenzioni che, a suo dire, non rispecchierebbero un vero ristorante con 3 stelle Michelin. Sicuramente, non sarà per questa recensione che Cannavacciuolo perderà i suoi clienti, ma il pubblico è sovrano e, leggendola, saprà come rimediare ai piccoli errori di distrazione del suo staff.