Allerta nuovo ceppo coronavirus, lo trasmette il pipistrello giapponese a Hong Kong | La Batwoman l’ha scoperto: devastante come il Covid

Una notizia che sta preoccupando il mondo intero: gli esperti hanno scoperto il nuovo ceppo del coronavirus

Il coronavirus ha rappresentato una delle più grandi sfide affrontate dall’umanità negli ultimi decenni.

La paura ha dominato per anni il mondo intero provocando dei disagi soprattutto a livello emotivo e psicologico, oltre che sociale ed economico.

Contrariamente a ciò che si pensa, i giovani rappresentano la categoria che maggiormente ha subito il peso psicologico del lockdown e di tutte le conseguenze del Coronavirus.

Sono passati anni ormai dall’epidemia che ha messo in ginocchio il mondo intero. Eppure l’incubo di milioni di persone sembra non finire mai.

Una scoperta agghiacciante: lo trasmette il pipistrello

Il mondo intero ha vissuto una delle esperienze più drammatiche a causa dell’epidemia da Coronavirus e sembra che questo incubo non voglia terminare. Secondo quanto riportato dal sito web “ilmeteo.it“, pare sia stato scoperto un nuovo ceppo del Coronavirus.

Il mondo intero è in allarme per questa scoperta e la paura di rivivere il dramma del passato è molto forte. Si tratta di un ceppo che è stato identificato per la prima volta in un pipistrello, ma gli scienziati cinesi sono costantemente a lavoro per monitorarlo ed evitarne la trasmissione.

Il nuovo ceppo individuato dagli esperti

Gli scienziati cinesi hanno scoperto un nuovo ceppo di Coronavirus in un pipistrello giapponese ad Hong Kong e che potrebbe essere trasmesso all’uomo poichè usa lo stesso recettore del virus SarsCov2 che provoca il Covid-19. Si tratta dell’Hku5-CoV-2 e la ricerca è stata condotta dalla virologa Shi Zhengli, anche nota con il soprannome di “batwoman” per la sua conoscenza approfondita del coronavirus nei pipistrelli. Anche sul SarsCov2 alcune ricerche sostenevano che la trasmissione del virus fosse iniziata dal pipistrello e che, tramite un animale intermedio, sia passato all’uomo.

Come riporta il sito web “ilmeteo.it“, l’indagine della dottoressa è stata condotta insieme a ricercatori della Guangzhou Academy of Sciences, della Wuhan University e del Wuhan Institute of Virology presso il Guangzhou Laboratory. L’obiettivo della virologa è di evitare che si ripetano eventi drammatici come quello che il mondo intero ha conosciuto nel lontano 2020. “I coronavirus trasmessi dai pipistrelli provocheranno altre epidemie. Dobbiamo trovarli prima che ci trovino loro“, sono le parole di Shi Zhengli riportate dal sito web “rainews.it“. Tuttavia, la virologa esperta esclude che l’istituto di Wuhan possa essere stato il responsabile della diffusione del Coronavirus.