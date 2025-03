Lavoro, 25.000 € direttamente sul tuo conto se decidi di spostare qui la tua residenza | Sono alla canna del gas, assumono senza esperienza

Basta un click online per il cambio residenza e ti coprono di soldi: non aspettare oltre, abbraccia l’opportunità della vita.

I soldi sono al centro di una moltitudine di dinamiche sociali e culturali del nostro Paese, se non del Mondo intero.

Vivere in ristrettezze economiche, infatti, è davvero faticoso.

Può portare a stati di costante ansia, con preoccupazioni e angosce che sembrano non spegnersi mai.

Un Paese sta offrendo una opportunità incredibile per sistemare la vostra situazione finanziaria. Condizione principale, però, è il trasferimento in loco: se lo fate vi danno 25.000 euro.

Migliaia di euro per un trasferimento: se non hai niente da perdere puoi iniziare qui una nuova vita

A promuovere questa bizzarra occasione è la Svizzera, un luogo confinante con l’Italia, ma profondamente diverso dalla Penisola. Nello specifico, il trasferimento dovrà avvenire in una cittadina. Si tratta di Albinen, una cittadina piuttosto piccola che si trova nel Canton Vallese. Nello specifico, troviamo questa località a ben 1.350 metri di altitudine, su una collina nella valle di Dalat. Si tratta di un vero bijoux svizzero, vicino al quale troviamo anche Leukerbad, luogo noto per essere meta di turismo sciistico e termale.

Nonostante non sembri una brutta sistemazione, non molte persone desiderano vivere ad Albinen. A testimonianza di questo c’è il numero di abitanti della cittadina: sono solamente 241. Proprio per questo motivo, dunque per favorire il ripopolamento, la cittadina ha messo a disposizione degli incentivi per chi sceglie di trasferirsi presso la cittadina. Nello specifico, le autorità offrirebbero 26.610 euro a persona, più di 53.000 euro per le coppie e circa 10.000 euro per ogni figlio, se si sceglie di trasferirsi. Ci sono, però, altre clausole potenzialmente problematiche.

Trasferisciti e ottieni più di 50.000 euro se siete in due: ecco tutte le condizioni

Sfortunatamente, nessuno regala soldi senza condizioni consistenti. Per ottenere il denaro promesso, infatti, non basta il trasferimento ad Albinen. Un’altra condizione consiste nell’obbligatorietà di ristrutturare o costruire da zero una casa all’interno del Comune. Non solo: vi sono regole anche sull’appalto dei lavori.

I lavori devono essere affidati per il 70% a imprese regionali del luogo. Il pagamento da parte delle autorità potrà essere riscattato solamente una volta che i lavori, rispettando le regole, vengano ultimati e la residenza ufficializzata. Non solo: l’investimento iniziale di chi sceglie di dare inizio a questa impresa deve essere di minimo 200.000 franchi svizzeri (212.000 euro). Per concludere, il trasferimento ad Albinen deve essere stabile per almeno 10 anni. Insomma, non si tratta certo di beneficienza: d’altronde, se volete cambiare aria e vita, può essere comunque una ottima occasione.