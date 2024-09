Allerta ragni giganti, la nazione fa l’annuncio: “È grave”

Questa estate quasi al tramonto sarà ricordata per l’invasione del ragno violino che in Italia ha scatenato una vera ondata di panico

I ragni sono gli autentici protagonisti di questa estate che sta per volgere al termine. In Italia abbiamo assistito in questi ultimi tre mesi a una clamorosa e solo in parte giustificata ondata di panico provocata dalla diffusione dell’ormai famigerato ‘ragno violino‘.

I fatti di cronaca del resto non hanno contribuito a rassicurare famiglie e cittadini: dalle tante persone che sono incappate nel morso dei ragni fino alla scoperta di una loro possibile presenza in tutte le case in cui esistano angoli bui e polverosi, siti e quotidiani hanno fatto il pieno di articoli e notizie di tal genere.

Insomma, il terrore causato dalla presenza di queste minuscole ma pericolose aracnidi ha monopolizzato l’attenzione dei media durante tutto il periodo estivo. A quanto pare però l’Italia non è l’unico Paese in cui l’aracnofobia ha conosciuto una diffusione simile a quella di un’epidemia.

È accaduto e sta accadendo qualcosa di simile nel Regno Unito, dove da qualche giorno è in corso un’invasione che qualcuno ha paragonato, con una dose massiccia di fantasia, a quella degli alieni.

Allerta ragni giganti, il Regno Unito è nel caos: tutti i dettagli

Si tratta dell’improvvisa e inattesa proliferazione di ragni giganti, dalle dimensioni paragonabili a quelle di un ratto, che sta scatenando il caos in tutta la Gran Bretagna. Aracnidi dalle misure spaventose che nonostante il loro aspetto minaccioso sarebbero del tutto innocui.

Si tratta dei Fen Raft Spider, una specie che fino a qualche anno fa era quasi in via d’estinzione. Infatti alla base di questa crescita abnorme si nasconde una delle più importanti storie di successo nella conservazione di una specie a rischio.

Allerta ragni giganti, scatta il panico in tutta l’Inghilterra ma non è come si può pensare

Appena quattordici anni fa il numero di questi ragni era ridotto al minimo, in effetti si contavano pochissimi esemplari ancora in circolazione. Grazie però a un serio e attento programma di riproduzione il Fen Raft Spider ha iniziato a riprendersi.

Questo ragno possiede una caratteristica particolare: sa muoversi con grande disinvoltura sulla superficie dell’acqua. Ed è proprio questa prerogativa a renderlo così speciale e di vitale importanza per l’intero ecosistema del Regno Unito.