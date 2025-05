Altro che assegno di inclusione, chiedi il RU: ti danno 1.200 euro al mese per stare a casa a vedere la tv

L’Assegno di inclusione è solo un ricordo: adesso ti basta chiedere il RU e puoi ottenere fino a 1200 euro, i dettagli

Nella nuova società moderna, il Governo Meloni con le sue leggi e manovre ha cercato di mettere sempre al primo posto i cittadini, soprattutto sul fronte economico-finanziario che, da quanto si percepisce, hanno forte difficoltà economica e devono esser supportati da un aiuto proprio che ha messo a disposizione lo Stato nei confronti di queste personalità.

Nonostante ciò, però, le cose pian piano sono cambiate e dal Reddito di Cittadinanza abolito qualche anno fa dal Governo meloni, è stato introdotto l’Assegno di inclusione che non è altro che un similare del Reddito di Cittadinanza ma con delle caratteristiche leggermente diverse. Possiamo, però, specificare che l’obiettivo è sempre e solo lo stesso ed è mettere al primo posto i cittadini.

I cambiamenti, però, possono non finire mai ed è proprio per questo che nel prossimo paragrafo vi annunceremo una nuova forma di aiuto economico che potrebbe fare al caso vostro facendo la differenza: parliamo proprio del cosiddetto RU che sta per Reddito Universale.

Andiamo a vedere meglio nel prossimo paragrafo cosa è e perché sarebbe comodo sostituirla all’assegno di inclusione.

RU, ecco la novità che può fare la differenza: cosa sta cambiando

In Italia siamo soliti conoscere molti aspetti della parte economico-finanziaria e, tra questi, vi è proprio il Reddito Universale ossia un reddito che viene dato a tutti in questo modo si combatte la povertà. Il RU, infatti, proposto dal movimento 5 stelle e precisamente da Luigi Di Maio, ha l’obiettivo di combattere la povertà ridistribuendo la politica.

E’ bene dire che ogni contesto dipende largamente dal contesto sociale, finanziario e politico. Nel 2020, ad esempio, sono cominciate le selezioni per partecipare all’esperimento: circa un migliaio di persone avrebbero ricevuto 1200 euro ogni mese per tre anni. Ricevendo questa somma, però, la gente potrebbe smettere di andare a lavorare pensando che ci sia lo Stato. Oltre il fenomeno dell’inflazione.

Il Ru e i suoi benefici

Non tutti lo sanno ma il Ru esiste già dagli anni Sessanta, e già ha avuto diversi sostenitori come : Elon Musk, il Papa, filosofi marxisti, professori di scienze politiche di ispirazione socialista e imprenditori del campo tecnologico.

Al momento non è ancora ben sviluppato proprio per la questione inflazione e lavoro. In Germania, è stato fatto lo stesso esperimento e si può dire che alcuni cittadini rinuncerebbero al sussidio.