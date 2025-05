Bollo auto addio, adesso vale l’anno di nascita: se il tuo è questo non lo paghi mai più | Passata la legge

Scopri come evitare di pagare il bollo auto: il segreto sta tutto nella data di nascita, non ci crederai mai.

Quando si acquista un’automobile, si devono tenere conto diverse spese legate al suo mantenimento.

Tra queste ci sono assicurazione, indispensabile per immettersi su strada, revisione e tagliando, utili a tenere il veicolo in perfette condizioni e bollo.

Proprio quest’ultimo pesa gravemente sulle tasche degli italiani, ma è obbligatorio pagarlo, a meno che tu non appartenga a questo anno di nascita. Scopriamo insieme quali sono i requisiti da rispettare per evitare questa tassa.

Perché pagare il bollo auto

Il bollo auto, così come tutte le altre tasse legate al veicolo, sono indispensabili per essere in regola e per poter circolare liberamente. Purtroppo però, tutte queste spese, sommate tra loro, non fanno altro che accumularsi ad altre tasse e pesare abbastanza sull’economia delle famiglie. Tuttavia, il bollo è una tassa che va pagata annualmente e che viene regolata dalla regione di appartenenza. Chiunque possieda un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico deve versare una somma. Questa non riguarda la semplice circolazione, ma il possesso. Anche se l’auto non viene utilizzata per gli spostamenti, ma ha comunque una targa ed è perfettamente funzionante, deve essere in regola con il pagamento dei bolli.

Il denaro versato dovrebbe agevolare le spese pubbliche dedicate alla manutenzione e alla cura delle strade. Fortunatamente, però, c’è un modo per evitare di pagare il bollo e questo ha a che fare, esclusivamente, con l’anno di nascita. Se fino ad ora ne eri completamente all’oscuro, magari sarebbe opportuno saperne di più, così da scoprire se anche tu sei tra quelli che possono depennarlo dalla lista delle tasse da pagare.

L’anno di nascita esentato dal pagamento

Per i più fortunati, il bollo auto resterà solo un brutto ricordo. Infatti, tutti i veicoli ultraventennali hanno la possibilità di godere di una riduzione del 50% sulla quota bollo, mentre le auto con più di trent’anni sono completamente esenti dal pagamento di questa tassa. Una novità incredibile per tutti coloro che possiedono un veicolo storico e non vedono l’ora di poter usufruire di qualche agevolazione al riguardo.

Grazie all’anno di nascita, dunque, risparmiare sarà un gioco da ragazzi. Ovviamente, devi sempre tenere conto della tua regione di riferimento, ma le linee guida, grosso modo, sono uguali per tutti. Inoltre, anche i veicoli ecologici godono di un’esenzione per ciò che riguarda il bollo, proprio per agevolare l’acquisto di automobili con un basso impatto ambientale.