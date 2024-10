Altro che la Regina Camilla: adesso Carlo ha una nuova favorita | Non può più fare a meno di lei e la vuole sempre al suo fianco

Dopo Camilla, Re Carlo sembra aver accolto un’altra figura femminile nelle sue grazie, oltre che all’interno dei ruoli della Monarchia.

Sin dai lontani anni ‘90, la famiglia reale d’Inghilterra è sempre stata al centro dell’attenzione. Non solo per il ruolo importante che viene ricoperto dai suoi componenti, ma dalle continue vicissitudini che hanno sempre preso il retrogusto di cronaca misto a gossip.

Ad oggi l’attenzione è sicuramente incentrata su Re Carlo e il brutto male che sta affrontando con determinazione, ma anche dal rapporto precario con il figlio Harry. In tutto ciò, ad essere colonna portante è la Regina Camilla, da sempre al fianco dell’uomo, soprattutto in un momento delicato come questo.

Il ruolo di Camilla nella vita di Carlo

La coppia è attualmente in Scozia, ma si reca a Londra per le cure di Carlo. In questo frangente, c’è stata una coincidenza di incontri, dove Harry recatosi a Londra in occasione del WellChild Awards, avrebbe potuto avere un incontro con il padre. Un’occasione mai avvenuta per volere di Camilla: secondo gli insider, la Regina avrebbe voluto evitare al marito uno stress di quel calibro in questo periodo delicato.

Insomma, Camilla sembra avere un importante ruolo decisionale, non solo nel futuro della Monarchia, ma anche nella vita dello stesso marito. Eppure, secondo le ultime notizie trapelate, pare che un’altra donna sia entrata nelle sue grazie.

La nuova favorita a corte: chi è Sophie di Edimburgo

Classe ’65 e moglie del fratello di Carlo, Sophie di Edimburgo sta rapidamente diventando una presenza fondamentale a Corte, affermandosi come un punto di riferimento all’interno della Monarchia. Durante gli ultimi eventi ufficiali, come il party pre-Commonwealth, si è notata una complicità evidente tra lei e Camilla, che sembra accogliere con entusiasmo la sua ascesa. Sembra infatti che la sua presenza discreta ed elegante, nonché il modo in cui ha gestito i vari incontri, abbia influito sulle grazie reali.

Ma l’elegante Sophie non ha solamente conquistato la Regina. Pare sia diventata una vera e propria spalla per Re Carlo, in un periodo in cui il Sovrano ha bisogno di stabilità e supporto. In questo frangente, la Duchessa ha anche ereditato un prestigioso patronato dalla defunta Elisabetta II, dettaglio che non può che confermare questa teoria del suo coinvolgimento all’interno della Monarchia.