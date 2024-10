Se trovi questa moneta non perderla: presto potrebbe valere una vera fortuna | È davvero rara ed in pochi la conoscono

Quando ti capita di imbatterti in una moneta da 1 euro, ti conviene guardarla attentamente prima di darla via: il suo incredibile valore.

Quante volte guardando il portamonete ci siamo fermati realmente ad osservare una moneta nella sua integrità? Se non siamo appassionati di numismatica, probabilmente poche. Eppure dietro ad ogni esemplare potrebbe nascondersi qualcosa di davvero raro e prezioso, anche se questo potrebbe non trapelare a primo impatto.

Le monete più rare sono sicuramente le vecchie Lire, poiché si tratta di una valuta ad oggi fuori uso, ma questo non significa che le monete europee non siano altrettanto bramante. Il caso in questione vede un esemplare da 1 euro che, nelle sue poche coniazioni, conserva una rarità unica nel suo genere.

Come riconoscere una moneta rara

Quando si parla di rarità, è sempre bene avere una breve quanto essenziale infarinatura di ciò che determina il valore. In primo luogo, una moneta potrebbe essere ricercata dai collezionisti per il periodo storico di coniazione, edizione limitata, ma anche perché prodotta in un’occasione commemorativa. Uno o più di questi elementi, potrebbe far schizzare il suo valore se la stessa si presenta in Fior di Conio (perfetto stato di conservazione).

Tanto per rimanere in tema, esistono scale specifiche ideate da esperti numismatici. Una delle classificazioni più conosciute ad oggi è quella ideata dal numismate americano William Sheldon. La scala suddivide le monete in categorie da R1 a R8, partendo da R1 che indica una moneta ‘molto comune’ e R8 che rappresenta una ‘estremamente rara’.

Questi parametri sono abbastanza conosciuti, almeno per chi mastica la materia, ma c’è un altro dettaglio che può rendere una moneta rara: l’errore di conio, o, detto in maniera grezza, errore di produzione. Ed è qui che vogliamo focalizzarci, poiché un errore del genere ha portato alla produzione ‘difettosa’ di alcuni esemplari da 1 euro, che ad oggi vagano tra le tasche in maniera discreta.

La moneta da 1 euro che ne vale decine di migliaia

Tra tutte le monete da 1 euro, una in particolare ha catturato l’attenzione degli esperti per il suo valore straordinario: un raro esemplare del 2002, coniato in Italia, presenta un difetto nella rappresentazione dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Questo errore di conio ha trasformato questa moneta da semplice pezzo di euro a oggetto da collezione, con un valore che può superare i 29.000 euro.

Il fatto che solo poche monete siano state coniate con questo errore le rende particolarmente ricercate dai collezionisti di tutto il mondo. Dunque, la prossima volta che ci imbattiamo in una comunissima moneta come quella da 1 euro di Leonardo da Vinci, osserviamola con la massima attenzione.