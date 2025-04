“App da cancellare subito”: queste sono le peggiori che rallentano il nostro smartphone

Rendi il tuo smartphone più veloce, cercando di eliminare le applicazioni che pesano troppo: ecco quali sono.

Lo smartphone è il nostro mondo. Oramai, su questo piccolo aggeggio, che abbiamo costantemente tra le mani, si racchiudono ricordi, documenti importanti, contatti, messaggi.

Con lo sviluppo della tecnologia, gli smartphone non hanno fatto altro che migliorare e offrire sempre più opzioni.

Oggi, però, abbiamo talmente tante applicazioni da appesantire il sistema e rallentarlo. Fortunatamente, abbiamo un consiglio che fa al caso tuo, per velocizzare il telefono. Queste sono le app da eliminare.

Le cause di uno smartphone lento

Dopo alcuni mesi dall’acquisto del tuo smartphone, questo potrebbe iniziare a essere più lento, a darti dei problemi nell’accensione, nel caricamento dei media o delle pagine web. Tutto ciò non è dovuto altro che a una sorta di sovraccarico di applicazioni, che rallentano il sistema e incidono negativamente anche sulla batteria.

Avere un dispositivo nuovo tra le mani ci invita e ci invoglia a scaricare una quantità forse non necessaria di app. A lungo andare, però, queste occupano memoria e fanno sì che le prestazioni dello smartphone calino. Inoltre, ci sono applicazioni più problematiche di altre, che richiedono un maggiore quantitativo di risorse e occupano più spazio. Gli esperti, infatti, ti mettono in guardia e ti avvisano su ciò che devi fare per riavere uno smartphone come nuovo. Stando a ciò che ci dicono, queste sono le “app da cancellare subito“.

Le app da eliminare

Una delle cause principali del rallentamento dello smartphone sono le app che rimangono aperte in background. Queste applicazioni restano sempre attive e continuano a ricevere notifiche, risucchiando la batteria e compromettendo la funzionalità del dispositivo stesso. Ecco perché alcune software house hanno sviluppato delle applicazioni “salva-RAM”, per chiudere tutti i programmi rimasti aperti in background. Non lasciarti ingannare, poi, da quelle app che promettono di ripulire lo smartphone. L’unico a farlo puoi essere tu, manualmente, eliminando la cache e dicendo addio a tutte quelle applicazioni che non utilizzi mai. Fai un po’ di ordine, fai spazio e permetti al tuo cellulare di viaggiare più velocemente. D’altronde, non hai bisogno di avere un grande numero di app, ma solo le app di cui necessiti davvero.

Anche le app “salva-batteria” possono rivelarsi fallimentari. Per risparmiare batteria, non hai bisogno di ricorrere ad app di terze parti, ma puoi appoggiarti semplicemente alle funzionalità del tuo smartphone. Tra le app responsabili di un maggiore consumo di batteria e del fatto che occupano molta memoria, però, ci sono quelle social. Da Facebook a Instagram, fino a TikTok e WhatsApp, sono queste le applicazioni di cui non riusciamo a fare a meno. Un trucchetto per trovare una soluzione, senza essere costretti a rinunciare ai nostri profili social, è quello di installare la versione Lite delle relative app.