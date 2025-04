Frutta e Verdura: come eliminare pesticidi e sporcizia | Attenzione massima durante il lavaggio

Ricorda di lavare alla perfezione frutta e verdura: se non esegui tutto con il massimo dell’attenzione, rischi grosso.

Frutta e verdura, all’interno della nostra alimentazione, sono indispensabili. Fanno bene a grandi e piccini, contengono molte vitamine e nutrienti, ottimi per la salute e per il benessere dell’organismo.

Per questo, avere un piccolo orticello di proprietà è una grande fortuna. Purtroppo, però, non tutti hanno la possibilità di gustare del cibo fresco, a chilometro zero.

La maggior parte delle persone, infatti, è costretta ad acquistare frutta e verdura al supermercato o, al massimo, dalla bancarella di fiducia. In tal caso, è necessario eliminare pesticidi e sporcizia nel migliore dei modi.

SOS pesticidi

Ultimamente, siamo sempre più consapevoli del fatto che verdura e frutta sono pieni di pesticidi. Molte le campagne di sensibilizzazione che sono portate avanti dai media e che mettono la popolazione in guardia sull’utilizzo di queste sostanze chimiche. Purtroppo, queste vengono utilizzate per proteggere le coltivazioni dagli insetti e dalle malattie, ma rischiano di finire anche sulle nostre tavole. Ingerirle può essere davvero pericoloso.

Per rendere i cibi più sicuri, infatti, dovresti adottare dei metodi rigorosi. Inoltre, non dimentichiamo che frutta e verdura vanno lavate per bene anche per eliminare tutta la sporcizia che possono accumulare nei campi, o sui banchi nei quali vengono esposte per la vendita. In parole povere, non puoi esimerti dal passare al lavaggio, prima di procedere con le tue preparazioni culinarie. Che sia cotte o che siano crude, le verdure vanno lavate minuziosamente, così come anche la frutta. Ecco svelato il segreto, veloce e pratico, per farlo.

L’importanza del lavaggio perfetto

Prima di capire come eliminare alla perfezione residui di pesticidi e sporcizia, dobbiamo capire che non tutta la frutta e la verdura assorbono la stessa quantità di sostanze chimiche. Stando ai dati riportati dalla Environmental Working Group, tra le più a rischio contaminazione ci sono le fragole, gli spinaci, le mele, le uva, i pomodori, le ciliegie, le patate e le pere. Mentre, tra gli alimenti meno esposti troviamo i funghi, gli asparagi, i kiwi, l’avocado, la papaya, l’ananas, le melanzane e il cavolfiore. Alcuni cibi, infatti, hanno una buccia più porosa di altri, il che rende la rimozione dei pesticidi più complicata.

Ad ogni modo, per accertarti che il lavaggio sia funzionale, devi seguire il metodo dei 30 secondi. Lava, per 30 secondi, sotto l’acqua corrente, la frutta e la verdura, sfregando la superficie con le mani. In alternativa, puoi utilizzare l’aceto di mele, riempiendo una bacinella con tre parti di acqua e una di aceto. Immergi al suo interno frutta e verdura, e lascia in ammollo, per almeno 10 minuti. Dopodiché, sciacqua sotto l’acqua corrente. Inoltre, potresti servirti del bicarbonato di sodio. Sciogline un cucchiaio in un litro di acqua e lascia gli alimenti in ammollo, per almeno 15 minuti. Anche in questo caso, trascorso il tempo necessario, risciacqua con cura ogni residuo.