Agenzia delle Entrate ‘mobile’, ora controllano tutti gli smartphone: se non hai aggiornato il contratto scatta il multone

Attenzione al sito delle Agenzie delle entrate, adesso scatta il multone per i controlli sul tuo smartphone: ecco perché

Molto spesso è bene informarvi circa le procedure e i controlli che l’Agenzia delle entrate soprattutto in diversi momenti storici è pronta a mettere in pratica con l’aiuto di dispositivi elettronici come lo smartphone. Vi sono alcuni casi specifici per cui questo possa avvenire ed è per questo che vogliamo informarvi nel corso di questo nostro articolo.

Negli anni, si è posta totale attenzione circa alcuni argomenti davvero specifici che riguardano non solo i lavoratori dipendenti, spesso abbastanza tutelati a riguardo, ma anche i possessori di Partita Iva, ossia quei lavoratori autonomi che scelgono di avviare un’attività senza aver un datore di lavoro specifico ma collaborando o con molte aziende, oppure avviando un’attività personale.

La Partita Iva, seppur potrebbe far paura a moltissimi dei nostri lettori, vi da la possibilità di essere indipendenti dal punto di vista lavorativo e avviare attività che fanno parte di un contesto molto più libero seguendo SEMPRE le regole in tema di regimi fiscali che possono essere diversi fra loro.

Infatti, sappiamo bene che questi si distinguono tra regime forfetario, semplificato e ordinario. In questo prossimo paragrafo, vi parleremo di alcuni controlli che potrebbero subire una delle categorie sopra elencate.

Partita Iva, controlli dall’Agenzia delle entrate: ecco il motivo

Come spesso vi abbiamo spiegato, quando si tratta di Partita Iva non bisogna avere paura o terrore in quanto l’Agenzia delle entrate e lo Stato mettono a disposizione un regime agevolato conosciuto anche come Regime Forfettario. Questo viene usato in particolare da quelle attività che fanno parte dell’arte o professioni o attività d’impresa.

Accedono di anno in anno a questo regime forfettario alcuni tipi di contribuenti che rispettano questi principi: rispettato il limite di fatturato per il regime forfettario e non aver superato gli 85.000 euro di fatturato, chi non ha raggiunto le spese per un importo complessivo non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

I controlli dell’Agenzia delle entrate

Proprio per questi requisiti, l’Agenzia delle entrate ha intensificato i controlli concentrandosi su alcuni aspetti chiave che non passano inosservati.

Si tratta di: soglia dei ricavi e compensi che non deve superare gli 85.000 euro, spese per dipendenti e collaboratori che non possono superare i 20.000 euro, altri redditi che non possono superare i 30.0000 euro, possibili irregolarità contrattuali e aliquota agevolata a 5% che sarà oggetto a rigorosi controlli. Il contribuente deve dimostrare tutto quello che fa durante la sua attività.