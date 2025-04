Andrea Perone: chi è e cosa fa oggi l’ex marito di Sabrina Ferilli

Dopo la fine del matrimonio con Sabrina Ferilli, si sono perse le tracce di Andrea Perone: scopriamo cosa fa oggi l’uomo.

Sabrina Ferilli è una delle attrici italiane più amate, nel panorama cinematografico italiano. La sua bellezza e le sue forme fanno sognare i suoi fan, e qualunque uomo vorrebbe avere la fortuna di averla accanto.

Nonostante sia molto celebre al piccolo e al grande schermo, però, la romana ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Di lei, infatti, sappiamo che è stata sposata con Andrea Perone, dal 2003 al 2005 e che i due sono stati i protagonisti di diverse pagine di cronaca rosa, all’epoca. Ma, cosa fa oggi Perone? Scopriamolo insieme.

Il fuoco di paglia, dopo la scintilla

Quella tra Sabrina Ferilli e Andrea Perone è stata una storia che ha fatto parecchio chiacchierare. Nel 1997, l’attrice decide di mettere da parte cinema e televisione, per dedicarsi al teatro. Così, inizia a lavorare a degli spettacoli e, proprio in quegli anni, incontra e si innamora di Perone. Tra i due, scatta subito la scintilla, un amore travolgente, che finisce sulla prima pagina di tutti i giornali di gossip. Durante la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, Sabrina vive un periodo d’oro, per quanto riguarda la carriera e Andrea è sempre stato al suo fianco. L’accompagnava sui red carpet di eventi importanti, la sosteneva ed era il suo primo fan.

Le premesse per delle nozze da sogno ci sono tutte e così, nel 2003, arriva il tanto atteso giorno del matrimonio, celebrato a Fiano Romano. Con un abito da sposa in raso e uno strascico lungo dieci metri, Sabrina Ferilli incanta tutti i presenti. I festeggiamenti, dopo il rito civile a Fiano, sono proseguiti a Bracciano, nella tenuta di Ripolo. Un matrimonio che aveva tutti i presupposti per essere l’inizio di una meravigliosa favola. Ma, nella vita, non sempre vale la legge del “vissero tutti felici e contenti”. Così, dopo due anni, arriva la notizia che la coppia è in crisi e la scintilla si trasforma in fuoco di paglia. Si vocifera che Andrea Perone abbia una relazione extraconiugale con una showgirl. Dopo un po’, vengono pubblicate le foto che lo ritraggono a bordo di uno yatch, in compagnia di Sara Varone, co-conduttrice di Buona Domenica. Questa, per il loro matrimonio, è l’inizio della fine.

Andrea Perone oggi

Dopo il divorzio da Sabrina Ferilli, nel 2005, di Andrea Perone si sono perse le tracce. L’attrice, nel frattempo, ha incontrato quello che è il suo attuale marito, il manager Flavio Cattaneo e si è rifatta una vita. Ma, Andrea che fine ha fatto? Ciò che sappiamo di lui è che, ai tempi dell’incontro con la Ferilli, lavorava come fonico ed era l’addetto ai lavori al Teatro Sistina.

Probabilmente, ancora oggi continua a fare lo stesso mestiere. Certo è che, dopo lo scandalo e i gossip che lo hanno travolto, per lui non deve essere stato affatto facile scrollarsi di dosso il ruolo di infedele. Dopotutto, Sabrina è una delle donne più ammirate e corteggiate, in Italia e sembra quasi un’utopia pensare che qualcuno possa averla tradita. Ovviamente, le questioni private rimangono tali, ma la figura di Andrea Perone, almeno per quanto riguarda il mondo dello spettacolo e dello show business, sembra essere stata relegata esclusivamente a quella della Ferilli. Chiuso il matrimonio, l’uomo è tornato dietro le quinte.