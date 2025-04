Conosci Alice Pavarotti? Quanti anni ha e cosa fa nella vita la figlia dell’indimenticabile tenore italiano

Il suo cognome ha un peso incredibile, ma il suo volto è conosciuto da pochi: ecco chi è davvero Alice Pavarotti.

Nonostante sia scomparso otto anni fa, il nome di Luciano Pavarotti continua a riecheggiare nella testa di tutti noi, quando pensiamo alla musica lirica e a un grande tenore.

Nel corso della sua carriera, l’uomo è riuscito a ottenere grandi riconoscimenti, ha avuto un successo incredibile, con il solo potere della voce,

Purtroppo, ci ha lasciati troppo presto, all’età di 71 anni, a causa di un tumore al pancreas. La sua memoria, però, continua a vivere, in tutti coloro che amavano la sua voce, e nei suoi cari e familiari.

Prima di essere sconfitto da questo male, Luciano Pavarotti ha messo al mondo quella che, oggi, è una splendida ragazza. Ecco chi è Alice Pavarotti.

Pavarotti oltre i gossip

Luciano Pavarotti è sempre stato conosciuto in tutto il mondo per la sua voce e per la sua musica. È arrivato ovunque, soprattutto dopo aver dato vita al trio dei Tre Tenori, formato insieme a Plácido Domingo e José Carreras. La musica è sempre stato il suo primo amore, ma non l’unico. Nel 1961, infatti, sposa Adua Veroni, con la quale era fidanzato da ben otto anni. Insieme hanno tre figlie, Lorenza, Cristina e Giuliana.

Nel 1994, dopo anni dal matrimonio, iniziano a circolare i gossip che sosterrebbero una relazione extraconiugale del Maestro. La terza incomoda, se così possiamo chiamarla, sarebbe stata proprio Nicoletta Mantovani, allora giovane dirigente dello spettacolo. Nicoletta è più giovane di Pavarotti di 34 anni, ma questo non ostacola il loro amore. Andando oltre i rumors, i pettegolezzi e la differenza d’età, i due iniziano una storia d’amore e Luciano divorzia da Adua. Il 13 dicembre 2003, la Mantovani e il tenore convolano a nozze. La loro è stata una relazione stupenda, dalla quale è nata l’ultima delle figlie di Pavarotti, Alice. Scopriamo qualcosa di più riguardo la giovane.

Tutto su Alice Pavarotti

Alice Pavarotti nasce il 13 gennaio 2003, quattro anni prima della scomparsa di Luciano Pavarotti. La ragazza, ormai, ha 22 anni ed è andata avanti con la sua vita, sebbene non abbia mai potuto sperimentare appieno cosa significhi avere un padre accanto. Era solo una bambina quando il grande tenore ci ha lasciati e la figura paterna, probabilmente, è solo un ricordo sfocato per lei. Fortunatamente, però, al suo fianco, c’è sempre stata mamma Nicoletta.

La donna ha cercato di non far mancare nulla ad Alice, indirizzandola sulla buona strada, insegnandole a coltivare le sue passioni, a realizzarsi e studiare. Così, la ragazza si è laureata presso l’università di Bologna, in Sviluppo e cooperazione internazionale. Nonostante la fama di suo padre, lei non ama stare sotto i riflettori. Sul suo profilo Instagram, infatti pubblica contenuti come una qualunque altra ragazza della sua età, ma la sua bellezza è innegabile. Alta e con i capelli castani, Alice ha preso la grazia e la raffinatezza di sua mamma, ma il sorriso è tutto di suo papà.