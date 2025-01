Assegno unico sparito: scatta l’allarme ritardi | Quando verrà pagato

Milioni di famiglie attendono il pagamento dell’assegno unico, ma questo sembra sparito: ecco quando riuscirai a riceverlo.

Il nuovo anno si apre con tanti buoni propositi e con la speranza, da parte dei cittadini, che il Governo possa aiutarli sempre di più, risollevando la situazione economica di tutto il Paese.

Per ciò che riguarda le iniziative già bandite, invece, le persone attendono con ansia il pagamento del mese. Dalla Naspi all’SFL, fino all’assegno unico, sono diverse le scadenze che coinvolgono l’INPS.

E, proprio su quest’ultimo, pare che l’ente non si sia ancora pronunciato. Milioni di famiglie stanno aspettando il pagamento. Ecco quando arriverà.

Le novità per il 2025

Anche se l’assegno unico sta subendo qualche ritardo, si tratta di un aiuto ancora in vigore, ma il 2025 ha portato con sé qualche piccola novità. Chi già percepiva il contributo lo scorso anno, non dovrà presentare nuovamente domanda, ma sarà preso in considerazione automaticamente. Ad ogni modo, l’Isee deve essere aggiornato entro il 28 febbraio 2025, per poter continuare a usufruire dell’aiuto economico in questione.

L’assegno unico è quell’aiuto economico rivolto alle famiglie con figli a carico, che non abbiano più di 21 anni, dunque si parla di un contributo davvero ghiotto per gli italiani, specie per quelli più in difficoltà, che stentano ad arrivare a fine mese. Per questo, ogni volta si attende con ansia il calendario dei pagamenti, per scoprire in quale giorno verrà accreditata la nuova tranche. Peccato, però, che per questo mese sia scattato l’allarme ritardi, poiché l’assegno unico sembra essere sparito. Le persone sono in trepidante attesa e molte di loro si stanno interrogando sulla domanda inviata. A rompere il silenzio, sarebbe stato un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell’INPS famiglia. Scopriamo cosa sta accadendo all’assegno unico.

La comunicazione dell’INPS

Per quanto riguarda i pagamenti del mese di gennaio, INPS sembrerebbe non essersi espresso, se non per rassicurare tutti, dicendo che non appena ci saranno novità, tutto verrà reso pubblico. In ogni caso, i pagamenti ci saranno, ma potrebbero slittare a fine mese. Dal momento in cui non è stato ancora reso noto un vero calendario, si suppone che, per questo gennaio 2025, l’assegno unico subirà qualche piccolo ritardo.

Chi è già beneficiario del contributo, però, potrebbe ricevere il pagamento tra il 15 e il 17 del mese, mentre chi dovrà ancora aspettare sono i nuovi richiedenti. Per loro, l’assegno unico potrebbe slittare a fine mese. L’INPS deve avere il tempo di ricalcolare gli importi da versare, visto le novità introdotte con il 2025, ma i pagamenti arriveranno per tutti, basta solo pazientare qualche altro giorno.