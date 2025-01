Ancora gelo in Italia: prevista neve anche a quote collinari | In quali regioni si abbasseranno le temperature

In queste regioni del Bel Paese è ancora tempo di neve e gelo: nei prossimi giorni si abbasseranno le temperature

Il nuovo anno è iniziato da poche settimane e le temperature segnate nel Bel Paese sembrano voler ricordare che siamo nel pieno della stagione invernale.

In alcune zone d’Italia iniziano a scendere già i primi fiocchi di neve, donando ai panorami un’atmosfera magica e fiabesca.

Tuttavia, la situazione nei prossimi giorni non migliorerà. Per godere delle prime giornate di sole dovremmo attendere ancora un pò. Per questa settimana, il tempo resta instabile e le forti correnti fredde provocheranno gelo anche a bassa quota.

Il meteo in Italia: ancora freddo e gelo

Nei prossimi giorni, l’Italia continuerà ad essere dominata da forti correnti gelide e maltempo sparso in tutta la penisola. In particolare saranno coinvolte alcune zone del Bel Paese da un flusso di correnti provenienti dall’Europa nord orientale.

Fino al prossimo weekend l’Italia dovrà prepararsi ad un ulteriore calo delle temperature ed il vortice ciclonico interesserà soprattutto le regioni meridionali. Le precipitazioni saranno intense e le temperature gelide, soprattutto nelle ore notturne, provocheranno qualche nevicata sparsa.

Gelo in Italia: nevicate a bassa quota

Le correnti gelide provenienti dall’Europa del Nord viaggiano dritte verso l’Italia e anche nei prossimi giorni sono previste condizioni climatiche avverse. Saranno coinvolte principalmente le zone del Sud Italia come Puglia, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre le regioni settentrionali potranno godere di giornate fredde, ma soleggiate. La ventilazione è ancora elevata in tutta Italia e nelle ore notturne le temperature scenderanno drasticamente nella penisola. A partire da mercoledì 15 gennaio, su gran parte del meridione sono previsti temporali sparsi e temperature al di sotto della media.

Come riporta il sito web “3bmeteo.it“, la neve cadrà in diverse aree dell’Appennino ed in particolare, nell’alta Calabria i fiocchi cadranno a quote collinari. Saranno coinvolte anche alcune zone del Molise, della Basilicata e dell’Appennino campano. Da venerdì le temperature tenderanno ad aumentare a causa dall’immissione dell’aria più mite proveniente dal Nord Africa, ma fino ad allora sarà opportuno prepararsi alle temperature gelide che stanno per giungere sul Bel Paese. Al contrario, in Sardegna sono previste giornate soleggiate durante tutta la settimana. Le temperature saranno generalmente basse e sotto la media con gelate nelle ore notturne e all’alba al Nord e al Centro Italia.