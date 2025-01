Pechino Express 2025: coppie già pronte a partire e spuntano due bellissime del Grande Fratello

Si riparte alla grande con un entusiasmante viaggio con Pechino Express: ufficializzati i nomi dei concorrenti, tra cui una coppia del GF.

Siamo sempre più vicini alla partenza del nuovo e avventuroso viaggio di Pechino Express. Quest’anno, i concorrenti esploreranno le terre e le tradizioni di Filippine, Thailandia e Nepal.

Intitolata Fino al tetto del mondo, questa nuova edizione ha già svelato le nove coppie che si scontreranno per aggiudicarsi la vittoria.

I fan del celebre reality show più avventuriero di sempre non stanno più nella pelle. Ecco chi sono i nomi dei protagonisti che dovranno affrontare sfide incredibili, diretti da Costantino della Gherardesca, che verrà affiancato da Fru, nei panni dell’inviato speciale.

Tra le coppie, ce n’è una formata da due bellissime del Grande Fratello.

Nuovo anno, nuovi concorrenti

Cresce sempre di più l’attesa per la nuova edizione di Pechino Express. Finalmente, però, sono state svelate le nove coppie che ci terranno compagnia per qualche mese. Tra queste, una formata da due ragazze bellissime, che hanno partecipato al Grande Fratello. Assieme alle splendide fanciulle, vedremo anche la coppia formata da Virna Troppi e Nicola Del Freo, marito e moglie uniti dalla passione per la danza; Gianluca Fubelli, conosciuto come Scintilla e Federica Camba, cantautrice e produttrice italiana; Jey e Checco Lillo, due fratelli giovani e tecnologici; Juri Chechi e Antonio Rossi, icone dello sport italiano e internazionale.

Ma non finisce qui, perché ritroveremo anche la coppia delle sorelle, con Samanta e Debora Togni, la coppia dei complici, con Dolcenera e Gigi Campanile, la coppia degli estetici, formata da Giulio Berruti e Nicolò Maltese, insieme alla coppia dei cineasti, con Nathalie Guetta e Vito Bucci. Grandi nomi, che danno vita a un cast davvero variegato e variopinto. A tutti questi nomi, però, ne dobbiamo aggiungere due, che mancano all’appello. Ecco di chi si tratta.

Le atlantiche

La coppia mancante alla lista è quella delle Atlantiche. Giovani e belle, accomunate dall’esperienza al Grande Fratello, in edizioni diverse, queste due ragazze sono pronte ad affrontare le sfide e sono più agguerrite che mai. Stiamo parlando di Ivana Mrázová e di Giaele De Donà. La prima nasce in Repubblica Ceca e lascia la sua terra d’origine a soli quindici anni, per coltivare la sua più grande passione e diventare modella. Nel 2012, esordisce in TV come valletta del Festival di Sanremo e, nel 2017, partecipa al Grande Fratello Vip, conquistando il terzo posto.

Giaele De Donà, invece, nasce a Conegliano e anche lei, come la sua compagna di squadra, lavora nel mondo della moda come modella per marchi di lusso. Dopo alcuni anni a Los Angeles, con suo marito, la ragazza decide di tornare in Italia, per lanciare la sua prima linea di moda. La porta del Grande Fratello, per lei, si apre nel 2022, per la settima edizione Vip. Giaele arriva in finale a un passo dalla vittoria, così come Ivana. Le due, ora, sono pronte a prendersi la loro rivincita, cercando di agguantare quel primo posto che gli è stato strappato in passato, nell’altro reality.