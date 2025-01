Cucinare Sano Senza olio, altro che friggitrice ad aria: é questo lo strumento indispensabile a casa tua

Smettila di utilizzare la friggitrice ad aria per cucinare e passa a questo strumento: i tuoi piatti non sono mai stati così deliziosi.

Qualche anno fa, c’è stato il boom delle friggitrici ad aria. Come un fulmine a ciel sereno, questo dispositivi si sono impossessati delle nostre cucine e sono diventati i protagonisti dei nostri piatti.

Cucinare alimenti gustosi, senza friggerli, sembrava quasi impossibile eppure, con la friggitrice ad aria, ogni preparazione ha assunto un aspetto più sano, mantenendo comunque un gusto unico.

Ora, però, c’è un altro strumento che, una volta provato, diventerà indispensabile a casa tua. Con questo, potrai sbizzarrirti con mille ricette, accontentando i palati di tutti, grandi e piccini. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Cucinare con gusto e responsabilità

Il buon cibo piace a tutti, è innegabile, ma questo non vuol dire che, per essere buono, un cibo deve essere anche unto. La salute passa, soprattutto, dalla tavola, quindi occorre imparare a mangiare sano, per vivere meglio. Per farlo, avrai bisogno del giusto supporto in cucina, degli strumenti che ti permettono di mettere in pratica delle cotture mai banali o noiose, ma pur sempre benefiche. Lo scopo della friggitrice ad aria era proprio questo.

Il dispositivo nasce con l’intento di far gustare un piatto croccante e appetitoso senza sensi di colpa, oltreché con lo scopo di far risparmiare. Ebbene sì, pur essendo uno strumento elettrico, la friggitrice ad aria consuma molto meno rispetto al classico forno, perché non ha bisogno di essere preriscaldata. Ti basterà azionarla, impostando il tempo e la temperatura necessaria, introdurre l’alimento da cuocere e il gioco è fatto. Da oggi, però, potrai divertirti in cucina con un altro strumento, ugualmente funzionale, ma ancora più sano rispetto alla friggitrice. Ecco di che stiamo parlando.

Piatti più sani con questo strumento

Se vuoi cucinare senza olio, da oggi, potrai farlo anche grazie a un altro dispositivo, che entrerà nella tua cucina e non ne uscirà più, una volta provato. Stiamo parlando delle vaporiere elettriche che, con lo sviluppo della tecnologia, sono diventate sempre più funzionali e apprezzate da chi ama stare ai fornelli. La cottura a vapore è una delle più sane, perché tratta gli alimenti con la massima delicatezza, preservando tutti i loro nutrienti e il loro gusto.

Non avrai bisogno di aggiungere olio o grassi extra, in quanto il piatto sarà già appetitoso. Un tempo, c’era chi cuoceva al vapore servendosi di un cestello o di una pentola adatta all’uso. Ora, con la vaporiera elettrica, tutto diventa più professionale e anche più divertente. Utilizzarla, poi, è davvero semplice, perché ti basterà riempire il serbatoio di acqua, che verrà scaldata per produrre vapore. Il cibo dovrà essere riposto nei contenitori superiori, così da poter cuocere al meglio. A fine cottura, il piatto risulterà morbido e succoso, e non duro e secco come potrebbe accadere con altri metodi. Il vapore permette una cottura uniforme e trattiene tutto il sapore all’interno degli alimenti stessi. Ogni boccone sarà un’esplosione di gusto. Uno strumento davvero valido, ricco di tantissime funzionalità tutte da scoprire.