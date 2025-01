Caffè, un toccasana per il cuore ma solo in un caso: devi berlo sempre a quest’ora per stare meglio

Gustare il caffè a quest’ora aiuta a migliorare la salute del cuore: lo dimostra la ricerca condotta dall’Università americana

Per gli italiani il caffè non è solo una bevanda gustosa e saporita, ma rappresenta un rituale da condividere con i propri affetti.

Sin dalle prime ore del mattino, il caffè simboleggia un momento di pausa dagli impegni giornalieri da condividere con i propri cari.

Questa bevanda ha una straordinaria capacità di influenzare l’umore delle persone ed è un prezioso alleato per affrontare la giornata nel modo giusto.

Oltre ai benefici emotivi che dona la caffeina, risulta essere anche un toccasana per la salute fisica delle persone.

I benefici della caffeina

Per migliaia di italiani, fermarsi a gustare una tazza di caffè è un rituale sacro a cui non si può rinunciare. Questa bevanda che contiene caffeina è un alleato perfetto per la salute fisica ed il benessere emotivo e, soprattutto se assunta ad un determinato orario, riduce anche il rischio di malattie croniche.

Migliaia di persone si concentrano sul sapore inconfondibile del caffè, ma trascurano che questa bevanda è anche un toccasana per la salute e per la prevenzione di alcune patologie. Una ricerca condotta dalla Tulane University (New Orleans, USA) ha dimostrato che per beneficiare delle sue proprietà è necessario bere il caffè ad un determinato orario.

La ricerca condotta sui benefici del caffè

In passato si credeva che la caffeina avesse un impatto negativo sulla salute delle persone, ma una ricerca condotta dall’Università di New Orleans ha dimostrato esattamente il contrario. I consumatori abituali di caffè corrono un rischio minore di sviluppare infarti o ictus o malattie neurodegenerative. La ricerca ha dimostrato che questa bevanda protegge dalle patologie cardiovascolari, ma solo se assunta ad un determinato orario della giornata.

Come riporta il sito web “today.it“, sulla questione si è espresso il principale ricercatore dello studio, il dottor Lu Qi: “Dati gli effetti che la caffeina ha sul nostro corpo, volevamo vedere se l’ora del giorno in cui si beve cambia l’impatto cha ha sulla salute del cuore“. Lo studio è stato condotto su circa 40 mila adulti statunitensi suddividi in tre categorie: circa il 36% di consumatori abituali di caffè al mattino, il 16% di bevitori di caffè durante tutto il giorno ed il 48% di persone che non lo bevono mai.

I risultati della ricerca hanno dimostrato che coloro che bevono caffè prima di mezzogiorno, riducono di circa il 31% la possibilità di contrarre malattie cardiovascolari ed hanno il 16% di probabilità in meno di morire rispetto a chi non lo consuma. Al contrario, per le altre due categorie non è stata riscontrata alcuna riduzione del rischio poichè bere caffè dopo mezzogiorno può alterare i ritmi circadiani e provocare disturbi del sonno e altre patologie più gravi.