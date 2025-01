MasterChef: ex concorrente non vince il programma ma apre il suo locale | Lui ce l’ha fatta

Dai fornelli di MasterChef a quelli della propria cucina: ecco chi è l’ex concorrente che ha realizzato il suo sogno.

Un’altra edizione di MasterChef ha preso il via, nel mese di dicembre 2024 e i fan più accaniti del programma non vedono l’ora che arrivi il giovedì sera, per assistere a nuove avvincenti sfide.

Quest’anno, tra gli aspiranti chef c’è stata anche la figlia di Claudio Amendola, che però non è riuscita ad aggiudicarsi un grembiule ed entrare, a tutti gli effetti, nella cucina.

A giudicare i concorrenti, ritroviamo Bruno Barbieri, presenza storica dello show, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Ogni anno, i partecipanti sognano di conquistare il primo posto. Stavolta, però, un ex concorrente ha dimostrato che anche senza vincere è possibile spiccare il volo. Ecco chi è riuscito ad aprire il suo locale.

MasterChef, tra ricette e verità

Quest’anno, i concorrenti sono alquanto agguerriti. I fan del programma, infatti, avranno notato che non si respira molto lo spirito di squadra tipico di altre edizioni. Ogni aspirante chef va dritto per la sua strada ed è pronto ad asfaltare la concorrenza, senza pietà. Nonostante questo, il talent show culinario continua a essere amatissimo e, ogni giovedì, registra ascolti abbastanza soddisfacenti. Vincere MasterChef significa realizzare un sogno, darsi un’opportunità e toccare da vicino il mondo della ristorazione.

Tra tutti coloro che hanno vinto, Valerio Braschi, dalla sesta edizione del programma, è riuscito ad aprire un suo locale, il The View, a Milano, con vista sul Duomo. Il ragazzo, allora appena diciottenne, si è impegnato per alzare la coppa e, una volta uscito da MasterChef, si è rimboccato le maniche, per costruire qualcosa di unicamente suo. Il ragazzo, però, non sarebbe l’unico ad aver trionfato, nella vita. La soddisfazione di aprire un suo locale l’ha avuta anche un ex concorrente, che non ha vinto MasterChef, ma che si è preso la sua rivincita al di fuori. Ecco di chi si tratta.

La vera vittoria dello chef

Durante la sua intervista a Vanity Fair, l’ex concorrente ha espresso tutta la sua felicità e la sua soddisfazione nell’essere riuscito a mettere in piedi il progetto di una vita. Concretizzare un sogno non è da tutti, ma è un processo che richiede impegno e costanza. E Guido Fejles di impegno e costanza ne ha avuti abbastanza. Protagonista dell’ottava edizione del talent show culinario, l’uomo si è sempre contraddistinto per la sua timidezza e per la sua simpatia. Piemontese d’origine, ha scelto Cambiano, a pochi chilometri da Torino, come sede del suo cocktail bar con cucina. Qui al GAF puoi bere drink di alto livello e gustare ottimi piatti, preparati dallo chef Christian Robles, che ama aggiungere, alla tradizione piemontese, un tocco di Sud America.

Anche se non è lui che sta ai fornelli, Guido è riuscito a essere alla regia di un locale, che ha creato con un’idea ben precisa. L’uomo, infatti, ha dichiarato di puntare sulle materie prime di qualità e su un allestimento che prende ispirazione dall’urban-contemporanea. Ingredienti locali e zero sprechi fanno parte della politica di questo magnifico locale, curato nei minimi dettagli. Fejles ha pensato una carta cocktail che offre preparazioni creative, in grado di esplorare il mondo degli alcolici più celebri, dal Negroni al Whisky, fino al Gin e al piemontese Vermouth. Per quanto riguarda il cibo, lo chef, assieme a Guido, ha studiato dei menu degustazione da accostare ai vari cocktail, come il Democristiano, il Barotto, il Con-tradizione. Con il suo locale, l’ex concorrente di MasterChef ha dimostrato che la cucina è il suo mondo, la cucina è goduria e questa è la sua vera vittoria.