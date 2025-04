Assicurazione Auto: la nuova normativa è già in vigore | Cosa cambia in merito ai risarcimenti

Scopri tutte le novità riguardo la tua polizza auto: le nuove regole sono entrate in vigore già da marzo, non farti trovare impreparato.

L’assicurazione auto è una delle pratiche indispensabili da sbrigare, quando si acquista un mezzo e ci si immette su strada.

La polizza, infatti, protegge te, ma tutela anche gli altri automobilisti e le persone che incroci lungo il tuo percorso. Le cause di un incidente possono essere le più varie, ma l’assicurazione è essenziale per effettuare tutto con la giusta cautela e per risarcire chi è dalla parte della ragione.

E, proprio in merito ai risarcimenti, ci sono delle novità che dovresti assolutamente conoscere. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Un’innovazione nel mondo assicurativo

Per ciò che riguarda questa innovazione, il tutto è stato già deciso nel mese di marzo. Questo significa che, già da qualche giorno, le nuove norme sono entrate in vigore e tutti gli automobilisti e i conducenti di veicoli in generale, devono esserne a conoscenza. Il cambiamento è stato effettuato con lo scopo di garantire un trattamento uniforme ed equo a tutti i cittadini, e per consentire, alle varie compagnie assicurative, di avere maggiore prevedibilità nella gestione dei sinistri. Così facendo, sarà possibile superare anche il margine di discrezionalità.

Fino a poco fa, infatti, a seconda della città, veniva effettuato un trattamento specifico. I giudici facevano difficoltà a dare la loro valutazione economica, perché avevano un range troppo ampio. Ora, invece, le cose sono ufficialmente cambiate. Grazie a un’innovazione in particolare, tutti i cittadini potranno avere lo stesso trattamento. Scopri di cosa stiamo parlando.

La norma per i risarcimenti

L’innovazione in questione è una Tabella Unica Nazionale, per la liquidazione dei danni fisici gravi, ovvero quelli che vanno da 10 a 100 punti di invalidità biologica. In questo modo, non ci saranno più discrepanze tra le diverse città e i cittadini potranno godere di un trattamento uguale per tutti. Grazie a un parametro unico, sarà possibile rendere più omogenee le valutazioni economiche.

Per quanto riguarda le lesioni di lievi entità, invece, parliamo di un massimo di 9 punti. Ma, in ogni caso, il valore del risarcimento viene calcolato tenendo conto dei punti di invalidità e dell’età del soggetto coinvolto nell’incidente. Il cambiamento più importante, però, riguarda le lesioni macro-permanenti. In questo caso, il risarcimento potrà essere maggiorato fino a un massimo del 30%, per i casi in cui ci siano delle sofferenze sociali o personali. In parole povere, la maggiorazione del risarcimento avviene quando la lesione è talmente grave da non permettere, alla vittima, di lavorare e condurre una vita normale. La Tabella Unica Nazionale è un grande passo avanti, nel mondo assicurativo, perché consente, alle compagnie assicurative, di avere un quadro più preciso di quello che è il fabbisogno da accantonare per possibili ed eventuali sinistri.