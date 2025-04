Ferie agosto, se non le hai ancora chieste rimani in città a squagliare sul divano | Quest’anno dovevi farlo entro questa data

Attenzione a richiedere le ferie per il mese di agosto, se non fai subito questa procedura rischi di rimanere a lavoro

Molto spesso quando si lavra, soprattutto per i nostri carissimi utenti, tutto quello che si riesce a pensare appena svegli soprattutto quando cominciano le belle giornate è sempre e solo una cosa: le cosiddette ferie lavorative. Nonostante manchino diversi mesi per il mese di Agosto, occorre secondo gli esperti evitare di richiedere queste all’ultimo momento perché potresti rischiare grosso: andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo e quali sono i cambi da fare.

Oggigiorno, vi sono tantissimi lavoratori che, nonostante il loro impegno e dedizione verso il mondo del lavoro, non vedono l’ora di essere sempre i primi ad andare in ferie per godersi la meritata tranquillità e serenità che hanno sempre ricercato nel tempo. Inoltre, avere un po’ di tempo libero a disposizione fa bene al corpo, alla mente perché ti fa vivere sereno e senza troppi fronzoli per la testa.

L’Agenzia delle entrate, però, fa degli appunti dal punto di vista fiscale ed economico per quanto concerne l’argomento ferie e dovete sapere perché andrebbero richieste prima del previsto e non nel mese di Agosto.

Andiamo a vedere insieme come mai questo accade e cosa dice la legge a riguardo: ecco i dettagli e le curioosità della vicenda.

Agenzia delle entrate, ecco perché devi richiedere le ferie prima

Come diceva un famoso cantautore nel suo brano Nel silenzio di mille parole: “Sei sempre a lavorare, prendi le ferie che partiamo ad aprile, c’è poca gente e costa meno viaggiare”. Proprio per questo motivo, le ferie vanno richieste nel mese correte, ossia ad Aprile proprio per permettere all’Azienda di organizzarsi meglio l’attività tenendo conto del numero effettivo di lavoratori presenti.

In seguito al rinnovo delle Funzioni Contrattuali avvenuto dal 2022 al 2024, si è stabilito che: ““L’amministrazione, per assicurare il rispetto delle previsioni di cui ai commi 9 e 10, pianifica entro il mese di aprile di ciascun anno le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.

Le conseguenze per i lavoratori

Sempre in base al rinnvo Contrattuale si legge che: “Ove si verifichino le ipotesi di cui ai commi 11 e 12, le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione ed il datore di lavoro dovrà assicurarsi che il lavoratore ne fruisca invitandolo formalmente a farlo nel rispetto dei termini previsti”.

Se richiedi le ferie prima, questo crea anche dei vantaggi per l’azienda pubblica in termini di organizzazione così permettendo di distribuire al meglio le risorse ed evitare lunghe assenze al lavoro che creano danni alla produzione.