Auto elettrica: quanto costa ricaricarla e quando conviene NON comprarla

L’auto elettrica non è sempre la soluzione più adatta a te: ecco tutti i costi relativi a essa e quando dovresti evitare di comprarla.

Da quando le auto elettriche si sono diffuse sul mercato, sempre più persone ne sono state attratte. All’apparenza più efficienti e pratiche, queste automobili possono nascondere molte più insidie di quello che credi.

Senza ombra di dubbio, possono definirsi le migliori amiche dell’ambiente, grazie al fatto che non producono gas di scarico e che riducono l’inquinamento, sia quello atmosferico che quello acustico.

Ma, le auto elettriche possono definirsi anche le migliori amiche del portafoglio? Scopriamo insieme quanto costa ricaricarle e quali sono i casi in cui sarebbe meglio non comprarle.

Vantaggi e svantaggi dell’auto elettrica

Per gli amanti del settore automobilistico, le auto elettriche sono un vero gioiellino. Molti Paesi, oltretutto, offrono la possibilità di godere di parecchi vantaggi e agevolazioni fiscali, con sconti sul bollo. Così facendo, potrai ammortizzare anche il costo di investimento iniziale, ma non è sempre tutto oro quello che luccica. Infatti, questo genere di innovazione nasconde anche degli svantaggi. Tra essi, il fatto di godere di minore autonomia, in confronto alle auto a diesel o benzina.

Inoltre, anche le colonnine di ricarica richiedono una permanenza più lunga. I tempi non sono assolutamente paragonabili a quelli per il classico carburante e questo, durante un lungo viaggio, potrebbe essere una pecca. Inoltre, nonostante la rapida diffusione di tali auto, non tutti i luoghi sono provvisti di fonti di ricarica elettriche. Tutte queste problematiche rendono l’automobile elettrica meno conveniente di quello che sembra. Vediamo perché.

Il costo delle ricariche elettriche

In Italia, la ricarica dell’auto elettrica non è una passeggiata, come molti vogliono far credere. Qui, infatti, i costi risultano più elevati, rispetto alla media europea e molti cittadini non riuscirebbero a sostenerli. Stando a quanto segnala l’associazione Codici, è nel nostro Paese che costa di più ricaricare l’auto elettrica, per via di un costo dell’energia pari a 0,65 euro ogni kWh. Dunque, si spenderanno circa 0,13 euro per ogni chilometro percorso. La differenza con gli altri Paesi è alquanto sostanziosa, in confronto a quella che riguarda altri carburanti, come il diesel.

Chiaramente, si tratta di dati che non mettono in buona luce il mercato dell’elettrico. In ultima analisi, dunque, possiamo dire che comprare un’auto elettrica non è per tutti, ma converrebbe solamente a chi ha la possibilità di ricaricare in casa, poiché il costo passerebbe da 0,13 a 0,05 euro. Il risparmio, dunque, sarebbe notevole, ma porta in evidenza il fatto che ci sia ancora molto da fare in questo settore.