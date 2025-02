Poste Italiane: pioggia di lavoro al Sud | Oltre 200 posti liberi

Sfrutta questa meravigliosa opportunità di lavoro e dai una svolta alla tua carriera: al Sud, Poste Italiane è pronta ad accoglierti.

Trovare lavoro, al giorno d’oggi, non è facile come bere un bicchiere d’acqua. La realtà è che i giovani fanno sempre più fatica a trovare un posto nel mondo, a rendersi indipendenti.

Ecco perché sono molti quelli che tentano la strada dell’impiego pubblico e che provano a sostenere i diversi concorsi, per ottenere un posto di rilievo.

Tra tutte le attività pubbliche, quella di Poste Italiane fa gola un po’ a tutti. Fortunatamente, ora, al Sud ci sono oltre 200 posti liberi. Scopriamone di più insieme.

Benvenuti al Sud

Lavorare in Poste Italiane vuol dire entrare a far parte di una realtà davvero grande e ben strutturata. Sicuramente, una garanzia del genere aiuta tutti i dipendenti che hanno voglia di sentirsi maggiormente tutelati, sul luogo di lavoro. In genere, sappiamo che è possibile trovare un impiego qui, anche se di breve durata, nei periodi festivi, dove la richiesta di personale aumenta notevolmente.

Tuttavia, ora ci sono più di 200 posti liberi, che devono essere ricoperti quanto prima, proprio al Sud. Sempre più spesso, si crede che sia il Nord a dare maggiori possibilità lavorative e di carriera, ma con questa nuova iniziativa e con questa nuova ricerca, Poste Italiane ha lasciato tutti a bocca aperta. Anche il meridione è pronto ad accogliere persone che abbiano voglia di mettersi in gioco e di intraprendere un nuovo lavoro. Ma, qual è la regione interessata e quali sono i profili ricercati? Vediamolo subito.

Poste Italiane apre le sue porte a queste figure

La regione del Sud Italia, che offre questa fantastica opportunità, è la Campania. A Maddaloni, in provincia di Caserta, verrà inaugurato un nuovo polo logistico di Poste Italiane e la ricerca di figure professionali è inevitabile. Il progetto, infatti, è abbastanza importante, tant’è che saranno ben 250 le nuove assunzioni. Ovviamente, tutto ciò contribuirà a uno sviluppo economico e occupazionale del luogo. Molti saranno i giovani che potranno godere di questa offerta lavorativa, candidandosi tramite la pagina ufficiale di Poste Italiane, nell’apposita sezione Lavora con noi.

I profili richiesti sono quelli di magazzinieri, addetti alla logistica, carrellisti, addetti alle consegne. Come vedi, c’è anche una certa varietà nella richiesta, in modo tale da dare l’opportunità a più persone di ottenere un posto di lavoro. Il nuovo polo logistico si trova presso l’Interporto Sud Europa di Maddaloni – Marcianise. Si tratta di un’area di oltre 4 milioni di metri quadrati di superficie, nella quale avranno luogo operazioni di prelievo, smistamento, spedizione di pacchi. Inoltre, il sito affiancherà anche il deposito Decathlon, già avviato e l’hub del corriere SDA, attualmente in fase di completamento.