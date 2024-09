Bancomat, non prelevare mai i contanti in questo giorno della settimana: ti portano via tutto in pochissimo tempo

Se proprio hai necessità di prelevare contanti, allora non farlo in questo giorno della settimana: la truffa può finire male.

Il prelievo di soldi in contanti è una necessità sempre minore per gli utenti, che utilizzano sempre più frequentemente i metodi di pagamento elettronici con bonifici o bancomat piuttosto che utilizzare i soldi cartacei.

Soprattutto le vecchie generazioni, però, sono ancora legate all’utilizzo dei soldi cartacei, pertanto soprattutto loro sono i fruitori dei bancomat o degli sportelli bancari presso i quali è possibile effettuare prelievo di soldi in contanti.

I truffatori si adoperano sempre di più per quanto riguarda i raggiri che prevedono la sottrazione di dati sensibili come i codici e pin della banca, ma bisogna tenere presente che ci sono alcuni tipi di truffe che si rivolgono proprio alle persone che prelevano contanti presso i dispositivi atm.

L’ultima “moda” nel mondo delle truffe dei Bancomat prevede l’intervento dei ladri che si impegnano a distrarre la persona che sta prelevando facendo credere loro che il bancomat non funzioni o sia fuori servizio. Questo tipo di truffa è piuttosto elaborata e viene messa in atto durante i giorni festivi: vediamo perché e come evitare di caderci con tutte le scarpe.

La truffa atm dei giorni festivi

Una volta aver distratto la persona che sta tentando di fare il prelievo, i malviventi invitano, quindi, l’utente a togliere la carta e a inserirla nuovamente nell’apposita fessura, reinserendo nuovamente il codice PIN. Ora faranno sì che il titolare della carta creda che la carta sia stata trattenuta dalla macchina non funzionante, ed essendo un giorno festivo il titolare non potrà certo rivolgersi allo sportello bancario, essendo questo chiuso.

Allora il truffatore di turno suggerirà di tornare a recuperare la carta il lunedì successivo una volta che la banca avrà riaperto i battenti. Nel frattempo, però, questi potrà prelevare e utilizzare a piacimento la vostra carta di credito inserita nel bancomat.

Evitare di essere raggirati al Bancomat

Sapere che i truffatori mettono in atto questo raggiro è già un enorme passo avanti verso l’evitare di cadere preda di queste situazioni costruite ad hoc per “fregarvi”. La prima precauzione da prendere, comunque, è quella di evitare di prelevare durante il weekend o in giorni festivi in cui le banche sono chiuse.

Bisogna, inoltre, diffidare delle persone che si prestano così facilmente ad aiutarti durante un prelievo: se possibile è sempre bene farsi accompagnare da una persona di fiducia quando vi recate presso un Atm.