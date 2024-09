MD, sapete chi produce davvero i suoi surgelati? Costano davvero poco ma sono di un marchio famosissimo

Dietro ai suggeriti a basso costo di MD si nasconde un produttore di successo, ad oggi principale player nel suo settore.

Come non riconoscere che tra i discount di maggior fama nell’ultimo periodo rientra anche MD. La sua visione è simile ad altre aziende che hanno scelto un approccio più economico, senza per questo rinunciare alla qualità.

E in un periodo storico dove la situazione economica rimane un dubbio, sempre più consumatori abbandonano il canonico supermercato per affacciarsi alla realtà del discount. Una volta tolto il pregiudizio del marchio, la vera sorpresa è scoprire che molti prodotti conservano qualità similari a quelli acquistate ad un costo più alto, se non raddoppiato.

Le famiglie italiane stanno dunque migrando verso i discount come MD, anche se i dubbi sono sempre gli stessi. Qualità è risparmio possono davvero andare a braccetto? E se si, come è possibile che questo accada? In realtà vi sono diversi motivi per cui i discount possono applicare prezzi più bassi, ma a garantire che la qualità non si trova solo nel gusto, ma anche nella stessa materia prima, è il nome dei produttori, che seppur nascosto, è presente nelle stesse confezioni. Da qui un occhio di riguardo va ai surgelati.

Chi produce i surgelati MD?

Partiamo dal presupposto che generalizzare non sarebbe corretto poiché sono molti i prodotti presenti all’interno del discount. Per esempio, i bastoncini di merluzzo da forno 18pz sono prodotti da Pickenpack Europe GmbH, mentre Le croccantelle con ripieno di spinaci a marchio ‘Le specialità di Beppe’ sono prodotte in Germania a Luneburg. Marchi indubbiamente più ampi e poco conosciuti nel nostro paese. Nonostante ciò, oltre d alcuni casi isolati, la maggior parte di prodotti surgelati sono prodotti da un colosso Made in Italy.

Gias, la grande azienda italiana che produce i surgelati di MD

Si tratta di Gias, nota azienda italiana, riconosciuta anche da Forbes come uno dei principali player nel campo dei surgelati. Nata nel ‘70, oggi l’azienda produce e commercializza oltre 300 referenze pronte all’uso, confezionate senza additivi, con il freddo come unico conservante.

Come si legge dall’intervista su Forbes a Michela Scura, business controller di Gias e terza generazione dell’azienda: “C’è la vicinanza al territorio. Lavorando a stretto contatto con gli agricoltori e controllando terreni e sementi con un team di agronomi, assicuriamo tracciabilità del prodotto, affidabilità dei fornitori e sicurezza delle lavorazioni, per offrire al consumatore prodotti autentici, lavorati con cura e dal limitato impatto ambientale”.

Qualità e rispetto per la materia prima, insomma, ma come fa l’azienda a mantenere alti gli standard e garantire un prezzo basso? Gias, così come altre aziende che collaborano con MD, hanno stipulato alcune trattative commerciali che riforniscono supermercati di tutta Italia e di tutto il mondo, il tutto senza perdersi in costi di imballaggio, del brand e varie spese pubblicitarie. Si tratta di un’eliminazione di tutto ciò che, in buona sostanza, porta a far lievitare il prezzo.