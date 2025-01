Batteria sempre scarica: ti basta disattivare questa funzione | Si nasconde nell’app più amata dagli utenti

Per ridurre il consumo della batteria del tuo smartphone basta disattivare questa funzionalità: è usata da tutti

Se la batteria del vostro smartphone si scarica rapidamente può essere un grande problema poichè ci si può trovare in situazioni in cui non è possibile ricaricarlo.

Le motivazione possono essere davvero tante ed una delle più comuni è proprio l’usura del telefono. Infatti, quando lo smartphone è molto vecchio è possibile che la batteria sia danneggiata.

In alcuni casi, però, può capitare che questo accada anche ai dispositivi di ultima generazione provocando dei grandi disagi.

Esistono alcune strategie che si possono adottare per far durare a lungo la carica della batteria, migliorando anche l’efficienza dello smartphone.

Telefono sempre scarico: ecco cosa fare

In un contesto sociale in cui l’innovazione tecnologia è entrata a far parte della nostra routine, è impensabile fare a meno del proprio smartphone. Infatti, lo utilizziamo come agenda personale, per cercare colleghi e amici o per organizzare il lavoro.

Quando si scarica il dispositivo ci si sente addirittura persi, ma è bene adottare delle piccole strategie per aumentarne l’efficienza. In pochi sanno che le applicazioni sono le principali responsabili dell’esaurimento della batteria poichè funzionano in background e surriscaldando il telefono, consumano la batteria.

Batteria scarica: basta disattivare questa funzionalità

Le app installate sul nostro smartphone sono le principali responsabili dell’usura dello smartphone e soprattutto quelle dei social network, contribuiscono a diminuire i livelli delle prestazioni del dispositivo. Se la carica del vostro telefono dura molto poco è possibile che la causa sia da ricercare in un’app usata da milioni di persone in ogni momento della giornata.

Si tratta di WhatsApp, ovvero la più diffusa tra quelle di messaggistica istantanea. Il continuo e costante utilizzo di questa applicazione non fa altro che peggiorare i livelli della batteria, ma esiste una funzionalità che può essere disattivata per evitare di scaricare rapidamente lo smartphone. Uno dei prossimi update di WhatsApp consentirò infatti di disattivare tutte le animazioni delle emoji, degli avatar o delle gif in modo da avere dei benefici sulla carica della batteria.

Questa funzione può essere eliminata direttamente dalle impostazioni dell’applicazione ed il problema potrà essere eliminato definitivamente. Molti utenti ritengono queste animazioni piuttosto inutili e fastidiose, preferendo disattivarle di default. Al momento non si hanno notizie sul periodo in cui verrà diffuso questo nuovo aggiornamento, ma è probabile che interesserà prima gli utenti Android.