Troppi zuccheri: il tuo corpo ti avvisa così | Non ignorare questi segnali: rischi il diabete

Impara a mangiare con più consapevolezza e non sottovalutare i segnali del tuo corpo: ecco cosa accade quando assumi troppi zuccheri.

Probabilmente, quasi tutta la popolazione mondiale ama gli zuccheri e gli alimenti dolci. Indistintamente tra grandi e piccini, davanti un bel dessert la felicità è un’idea semplice.

Purtroppo, però, un’assunzione continua ed esagerata di zuccheri comporta dei problemi davvero gravi, per l’organismo.

Se non vuoi rischiare di subirne le conseguenze, arrivando persino a soffrire di diabete, dovresti cominciare a dare più importanza ai segnali che ti lancia il tuo corpo. Scopriamone di più insieme.

Dipendenza da zuccheri

Rinunciare ai dolci può essere davvero complicato, poiché, come spiega Alberto Laffranchi, un medico specialista in radiologia, è tutta una questione di testa. Sentire la necessità di zuccheri non appartiene al senso di fame, per lo più delle volte, bensì alla voglia di sentirsi meglio con l’umore. Lo zucchero crea una sorta di euforia, destinata a svanire in pochi secondi, che accende un circolo vizioso. Più assumo dolci e più ne ho voglia.

Seguire uno stile di vita poco equilibrato e avere un’alimentazione scorretta fa sì che il tuo corpo ne risenta. A lungo termine, un’assunzione esagerata di zuccheri può portare a obesità, ad altre malattie croniche, al diabete. Lo zucchero può diventare il peggior nemico del tuo organismo, perché alimenta la flora batterica patogena e sfavorisce i batteri buoni. Quelli da cui dover stare più alla larga sono gli zuccheri raffinati, ovvero quelli presenti nelle bibite gassate e in tutti quei prodotti confezionati, come merendine o biscotti. Per depurare l’organismo, dunque, sarebbe consigliabile astenersi dal consumare alimenti con zuccheri e altre componenti infiammatorie, almeno per due settimane di fila. In ogni caso, sarà il corpo a parlare prima di te e questi sono gli otto segnali che non puoi assolutamente ignorare.

I segnali che ti manda il corpo

Capire se stai eccedendo con un consumo di zuccheri è molto più semplice del previsto. Il corpo, infatti, tirerà le somme dello stile di vita e dell’alimentazione che segui, e ti presenterà il conto. Lo stesso dottor Laffranchi sostiene che il nostro organismo sia in grado di dirci, attraverso otto segnali, che qualcosa non sta andando come dovrebbe. Innanzitutto, l’euforia da zucchero può essere causa di una mente annebbiata. L’assunzione di troppo zucchero, poi, comporta anche sbalzi d’umore, difficoltà a dormire bene la notte e variazione del gusto, quando mangi altri alimenti.

Il fattore più psicologico, però, non è il solo a subire dei danni a causa dei troppi zuccheri. A pagarne, sarà anche l’estetica. Mangiare troppi dolci vuol dire mettere anche l’aspetto fisico a dura prova, perché potresti veder comparire acne sulla tua pelle e carie sui tuoi denti. Inoltre, è logico che andrai ad aumentare di peso, visto che si tratta di cibi poco salutari e il tuo addome tenderà a gonfiarsi. Se non vuoi rischiare di arrivare a un punto di non ritorno, mettendo in pericolo la tua salute, inizia a dosare meglio ciò che consumi, limitando i peccati di gola a occasioni sporadiche.