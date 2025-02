Bollette alle stelle: c’è un elettrodomestico che consuma anche da spento | Meglio staccare la spina

Dì basta alle bollette da incubo e ottimizza le tue spese: per limitare i consumi, devi staccare la spina di questo elettrodomestico.

Risparmiare, oramai, è diventata una delle prerogative di tutte le famiglie. Al giorno d’oggi, un’abitazione ha davvero tanti elettrodomestici e dispositivi elettrici che gravano sui costi in bolletta.

Fortunatamente, però, stiamo per suggerirti un trucchetto che ti consentirà di ottimizzare le spese, evitando gli sprechi.

Infatti, c’è un elettrodomestico che consuma anche quando è spento. Se vuoi dire addio a bollette terrificanti, ti conviene staccare la spina. Ecco di quale dispositivo si tratta.

Il nemico delle tue bollette

Per quanto tu abbia cercato di cambiare le tue abitudini, fai ancora fatica a risparmiare? In realtà, potresti non stare facendo tutto ciò che andrebbe davvero fatto. Ridurre i consumi e avere un’imposta più bassa da pagare è il sogno di tutti, ma per farlo bisogna conoscere gli elettrodomestici che hai in casa. Uno dei principali colpevoli di bollette alle stelle è il frigorifero. Questo è indispensabile, all’interno di un ambiente domestico, ma non è l’unico a contribuire alle stangate mensili.

C’è un altro elettrodomestico che consuma un salasso, anche da spento. L’unico modo per poter risparmiare, dunque, sarebbe quello di staccare la spina, quando non è in uso. Scopriamo insieme di che dispositivo si tratta, così da poter alleggerire la bolletta e risparmiare decine di euro, di mese in mese.

Stop agli sprechi inutili

Alcuni elettrodomestici sono tanto potenti quanto dispendiosi, in termini di energia e di denaro. Tra quelli che consumano di più, anche da spenti, c’è la Smart TV. Un televisore di ultima generazione, che consente di avere tutti i comfort possibili, guardando i programmi che più si amano, potendo usufruire della rete Internet. Ed è proprio questa connessione alla rete che non consente loro di essere mai totalmente spente. In ogni momento, infatti, potrebbero aggiornare il sistema operativo e questo comporta un consumo di energia elettrica.

In genere, il consumo calcolato varia dai 0,5 ai 3 watt. Anche se la spesa, apparentemente, non sembra elevata, in realtà comporta decine di euro in più in bolletta, a fine anno. Per questo, basterebbe staccare la spina, quando la TV non è in uso, per alleggerire i costi. Un’ottima soluzione sarebbe quella di utilizzare ciabatte con l’interruttore, così sarà più semplice e immediato spegnere contemporaneamente più dispositivi.