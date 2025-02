Lidl: 10 prodotti che non possono mancare sulla tua tavola se sei a dieta

Scopri i prodotti Lidl perfetti per la tua dieta: con questi alimenti, porti il gusto in tavola, senza rinunciare alla forma fisica.

In genere, ci viene consigliato di non fare mai spesa a stomaco vuoto, altrimenti finiamo con l’acquistare anche cibi che sarebbe meglio evitare.

Stare a dieta, infatti, è faticoso, specie a livello mentale, perché le tentazioni tra gli scaffali sono molte e mantenere il focus è una sfida.

Fortunatamente, però, Lidl ti dà la possibilità di portare a casa 10 prodotti perfetti per chi vuole mantenere la linea e rimettersi in forma. Scopriamo insieme di che si tratta.

Light Lidl

Fare la spesa, se sei a dieta, non sarà più un problema, grazie a Lidl. La catena di supermercati tedesca ha messo a punto la vendita di prodotti super appetitosi, ma salutari allo stesso tempo. Dalla colazione fino alla cena, qui potrai trovare alimenti sani, ricchi di nutrienti, poco calorici e comunque gustosi. Non crederai ai tuoi occhi, ma stare a dieta sarà persino divertente.

Potrai imparare nuove ricette, sbizzarrirti in cucina, concederti uno spuntino senza sensi di colpa. Si tratta di 10 prodotti, consigliati anche da un nutrizionista. Grazie a Lidl, potrai riscoprire il gusto del cibo sano, quindi prepara la tua lista della spesa e corri nel supermercato più vicino a te. Da oggi, perdere peso sarà un gioco da ragazzi, perché ogni pasto avrà un sapore diverso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr.Andrea.Filipponi | Nutrizionista e Personal Trainer (@nutri.andrea.filipponi)

Dimagrire con gusto

I 10 prodotti che puoi trovare tra gli scaffali Lidl e che arricchiranno la tua tavola, senza incidere sulla tua forma fisica, sono gli gnocchetti con farina integrale, le fette croccanti con farina di segale, una deliziosa mousse 100% banana e mela, vellutata di zucca e carote, crema di arachidi senza zuccheri aggiunti, kefir bianco bio, ricotta ricca di proteine, yogurt greco senza lattosio, albume d’uovo proteico e pane multicereali senza zuccheri.

Una lista corposa e bella nutriente, fatta di ingredienti che possono essere mixati tra loro, per creare ottimi piatti. Ad esempio, potresti concederti un pranzetto con gli gnocchi integrali e ricotta, oppure una cena con vellutata di zucca e carote, con pane ai cereali. Per la colazione, potresti optare per le fette di segale con la crema d’arachidi e, per lo spuntino, sarebbero ottimi il kefir, la mousse o lo yogurt. Puoi variare, sbizzarrirti con gli accostamenti e riscoprire il gusto di mangiare sano.