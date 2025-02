Ballando con le Stelle raddoppia? La proposta a Milly Carlucci: quando va in onda

Milly Carlucci punta tutto su un doppio appuntamento di Ballando con le Stelle: ecco cosa potrebbe accadere al palinsesto Rai.

Ballando con le Stelle è uno dei programmi più amati dagli italiani. Solitamente, va in onda nella stagione televisiva autunnale, ma Milly Carlucci avrebbe avanzato la proposta di un raddoppio.

L’ultima edizione è stata ricca di colpi di scena e, oltre a trionfare la danza, ha trionfato anche l’amore. Bianca Guaccero, infatti, si è innamorata del suo insegnante, Giovanni Pernice.

Di anno in anno, lo show si fa sempre più entusiasmante. Chiaramente, la Carlucci è sempre in prima linea. Regina indiscussa del sabato sera, in Rai, la donna avrebbe in mente una nuova proposta. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il ritorno di Milly Carlucci

A quanto pare, Milly Carlucci non avrebbe alcuna intenzione di attendere la prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma vorrebbe tornare prima, sul piccolo schermo. In realtà, dopo l’esperienza non del tutto soddisfacente de L’Acchiappatalenti e dopo la chiusura inaspettata de Il Cantante Mascherato, la conduttrice vorrebbe mettersi in gioco con un nuovo progetto. E così, la danza è uno dei primi pensieri della Carlucci, che ama follemente Ballando con le Stelle, al punto da desiderare un raddoppio.

Per sua fortuna, sembrerebbe proprio che la Rai sia pronta ad accogliere la sua richiesta e a permetterle di tornare, con uno show tutto suo. Secondo i rumor diffusi sul web, lanciati da Giuseppe Candela, su Dagospia, la conduttrice potrebbe essere sulla strada giusta. Una nuova opportunità si sta presentando alla Carlucci e il pubblico non sta più nella pelle. Ecco tutti i dettagli al riguardo.

Il nuovo progetto Rai

Milly Carlucci potrebbe tornare in primavera, con un nuovo show tutto suo. Il programma prenderà le mosse da Ballando con le Stelle, sarà una sorta di spin-off, senza vip, dedicato a concorrenti estranei al mondo dello spettacolo. La giuria dovrebbe essere la stessa e le aspettative sono davvero alte. Milly è pronta a tornare in scena a maggio, in prima serata.

Si tratta ancora di voci, nulla di confermato, ma i telespettatori non stanno già nella pelle. Inoltre, pare ci sarà anche un grandissimo ritorno, quello di Guillermo Mariotto, al tavolo dei giudici. Dopo i disguidi avuti in Rai, nell’ultima stagione, l’uomo potrebbe riprendere in mano in suo scettro e giudicare nuove gare. Non ci resta che attendere ulteriori notizie, per scoprire se la Carlucci otterrà o meno questa opportunità.