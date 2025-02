Bollettini postali, da ora li paghi la metà se porti con te questo documento | È il nuovo bonus Poste

Bonus per le fasce vulnerabili: anche Poste ne aggiunge uno fondamentale oltre a quelli previsti dallo Stato, approfittane subito.

Viviamo ormai in un Paese in cui la maggior parte delle misure economiche di assistenza si concretizzano in strumenti tendenzialmente chiamati “bonus”: anche Poste Italiane si unisce alla tendenza.

L’Istituto, infatti, promuove proprio un bonus per una categoria di cittadini.

Si tratta di una novità piuttosto importante.

Poste Italiane mira a facilitare alcuni tipi di utenti e contribuenti che non navigano, solitamente, nell’oro: tanti temevano l’abolizione di questa iniziativa, invece sembra confermata per il 2025.

Poste Italiane fa ancora centro, tanti si rivolgono all’istituto per affidabilità (e assistenza)

Sappiamo che una buona parte della clientela di Poste Italiane è costituita da pensionati o comunque da persone della vecchia generazione che ritengono più affidabile questa struttura rispetto a qualunque banca. Infatti è proprio a questa categoria che è rivolto il bonus di Poste, che riguarda il pagamento dei bollettini postali con tariffe calmierate.

Nello specifico, l’agevolazione è rivolta a tutti coloro che abbiano compiuto i 70 anni, senza alcun tipo di distinzione di reddito. Il pagamento dei bollettini, infatti, prevede una commissione di due euro a pagamento: ecco di quanto si riduce nel caso in cui lo effettui una persona che abbia raggiunto i 70 anni di età grazie all’iniziativa di Poste Italiane.

Alle categorie fragili ci pensa Poste, una riduzione del 50% della tariffa per gli anziani

Per coloro che abbiano compiuto in 70 anni, Poste ha messo in campo già dallo scorso anno un dimezzamento delle commissioni di pagamento dei bollettini postali. Si passa, dunque, da due euro di commissione a un euro per chi rientri in questa categoria. Chi ha compiuto 70 anni, infatti, è considerato facente parte di una categoria fragile. Molti, comunque, ritengono che non sia corretto fornire un dimezzamento a tutti gli over 70 indipendentemente dal proprio reddito, visto che ci sono alcuni che percepiscono una pensione alta o redditi extra importanti.

Al di là delle polemiche, comunque, l’iniziativa di Poste Italiane ha ricevuto il plauso dei cittadini: non è un caso che, giustamente, Poste si sia concentrata su coloro che più di tutti sfruttano i loro servizi e costituiscono buona parte della propria clientela. Il dimezzamento della tariffa avviene direttamente allo sportello, senza necessità di richieste o lungaggini burocratiche, ed entra in campo per i bollettini ordinari, quelli F35 e i precompilati per multe.