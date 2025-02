Ryanair, parte la promozione, voli in tutta Europa a 2 spicci: per l’estate hai già svoltato | Un treno regionale ti costa di più

Non preoccuparti se non riesci a mettere da parte migliaia di euro per le vacanze estive: con Ryanair voli con due soldi.

Ryanair è stata una delle prime compagnie a diventare estremamente popolare grazie ai suoi prezzi più che accessibili.

Se inizialmente la compagnia prevedeva persino voli intorno ai 10 euro, oggi difficilmente si trovano queste tariffe.

In ogni caso, ci sono già delle ottime promozioni per l’estate.

Alcuni voli si aggirano persino attorno ai 30 euro a tratta, un prezzo davvero incredibile per questi tempi di rincari. Ecco quali sono le tratte più economiche in questo momento: Ryanair ti “regala” l’estate.

Ryanair fa ancora centro grazie ai suoi prezzi: tariffe più basse di un taxi a Roma

A sottolineare la convenienza di tre tratte in particolare proposte dalla compagnia low cost è il sito siviaggia.it, che espone un breve elenco dei voli che al momento non toccano i 50 euro. Certo, quando si prenota con Ryanair è sempre necessario mettere in conto alcune spese relativamente alle proprie esigente: la compagnia, infatti, è ideale quando si viaggia solamente con uno zainetto, visto che, invece, ci sono costi aggiuntivi nel caso in cui si voglia portare con sé un bagaglio a mano (trolley o borsa più grandi).

Nel caso in cui si viaggi con bambini o, semplicemente, si voglia stare vicino ai propri compagni di viaggio, bisogna essere pronti a sborsare per ogni tratta un costo in più per scegliere i propri posti in aereo. In certi casi, comunque, nonostante le eventuali spese accessorie, Ryanair consente ancora di spendere molto meno se si paragonano le sue tariffe a quelle di compagnie concorrenti. Ecco quali sono i tre viaggi che potete già prenotare e costano intorno ai 30 euro.

Viaggiare con Ryanair: le scelte più gettonate (e a basso costo) per l’estate

Partiamo dal mese di giugno, nel corso del quale sono presenti voli da Milano Malpensa a Zara (Croazia), sia in settimana che nel weekend, a tariffe che non raggiungono nemmeno i 30 euro. Una data abbordabile, ad esempio, è quella del weekend del 13 di giugno. Il lato positivo di prenotare con Ryanair a un prezzo così basso, oltre al risparmio, risiede anche nella mancanza di preoccupazione rispetto a imprevisti.

Infatti, seppure si sia costretti a rinunciare al viaggio, la perdita in termini di denaro sarebbe quasi irrisoria. Già a partire dal mese di Aprile, invece, è possibile partire da Roma e raggiungere Barcellona con meno di 30 euro a tratta: buone le date del 4 e del 12 aprile. Infine, a partire da giugno vi sono tratte a buon prezzo da Bari all’Isola greca Kos.