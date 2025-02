IMU, confermata l’esenzione: è l’ASL a decidere | Se rientri nelle liste non la paghi più a vita

Addio cara Imu. Controlla se rientri in questa lista. Potresti sbarazzarti dell’odiata imposta

Ogni anno i cittadini si trovano a dover affrontare il pagamento di numerose tasse, che rappresentano una delle principali fonti di finanziamento dello stato e degli enti locali. Le tasse, infatti, permettono di sostenere servizi fondamentali come la sanità, l’istruzione, la sicurezza, le infrastrutture e molto altro.

Sebbene siano spesso percepite come un peso, il loro scopo è quello di garantire il funzionamento della macchina pubblica e assicurare il benessere collettivo.

In Italia, le tasse si suddividono in diverse categorie, a seconda dell’ente che le impone. Esistono imposte statali, come l’iva e l’irpef, che rappresentano la parte più consistente del gettito fiscale nazionale. Poi ci sono le imposte regionali, come l’addizionale regionale all’irpef e il bollo auto, che finanziano le attività delle regioni.

Infine, troviamo le tasse comunali, come la tari per i rifiuti o l’imposta di soggiorno per i turisti, che servono a mantenere i servizi locali e il decoro urbano.

Il calcolo dell’imposta

Tra le imposte più discusse c’è l’Imu, l’imposta municipale propria, che interessa milioni di italiani proprietari di immobili. Introdotta per contribuire alle finanze locali, essa si applica a seconde case, immobili commerciali, terreni e fabbricati industriali.

La sua introduzione ha generato molte polemiche, in quanto rappresenta un costo fisso per i proprietari, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’immobile. A differenza della tari, che si paga in base alla produzione di rifiuti, o dell’irpef, legata al reddito percepito, l’imu è un’imposta patrimoniale che grava su chi possiede determinati beni immobili.

Il calcolo dell’imu si basa sulla rendita catastale dell’immobile, che viene rivalutata secondo parametri stabiliti dalla legge. A questa base imponibile viene applicata un’aliquota che può variare da comune a comune, a seconda delle necessità di bilancio dell’ente locale. Inoltre, i comuni hanno la facoltà di concedere agevolazioni e riduzioni, ad esempio per gli immobili concessi in comodato d’uso ai figli o per quelli destinati all’attività agricola.

I fortunati che potranno risparmiare

Recentemente, è stata confermata l’esenzione dal pagamento dell’imu per alcune categorie di soggetti. Tra i principali beneficiari dell’esenzione ci sono i proprietari di prime case non di lusso, gli immobili di proprietà di enti non commerciali utilizzati per finalità sociali, religiose o assistenziali, e alcune categorie di pensionati residenti all’estero. Inoltre, in alcune situazioni particolari, come il possesso di immobili inagibili o inabitabili, è prevista una riduzione dell’imposta.

Le detrazioni e le esenzioni rappresentano un sollievo per molti cittadini, che altrimenti si troverebbero a dover affrontare costi significativi per il mantenimento dei propri immobili. È fondamentale rimanere informati sulle normative in vigore e sulle eventuali possibilità di risparmio offerte dalla legge, in modo da poter gestire al meglio il proprio bilancio familiare e ridurre l’impatto delle imposte sulle proprie finanze.