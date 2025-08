Bonus 2025: questi sono quelli da richiedere a settembre | Ecco tutte le scadenze

Non perdere tutte le novità relative ai nuovi bonus 2025: milioni di persone stanno già spuntando la lista di quelli da richiedere.

Da quando la crisi si è impossessata della nostra situazione economica e milioni di famiglie si sono trovate costrette a grandi rinunce, pur di riuscire ad arrivare a fine mese, il Governo ha deciso di creare dei bonus, per aiutare i cittadini.

Saper di poter ricevere un aiuto economico è un sollievo, ma i bonus non sono accessibili a chiunque. Per poterne usufruire, devi rispettare determinati requisiti.

Ma, per iniziare, ti consigliamo di scoprire e conoscere tutti quelli che potrebbero essere richiesti a partire da settembre. Vieni a vedere le date di scadenza, così non da non perdere questa ghiotta opportunità.

Le novità della Legge Bilancio

Grazie alla Legge Bilancio, sono state ridisegnate le opportunità di accesso ai vari bonus, andando a operare direttamente sull’ISEE. Sempre più famiglie, dunque, potranno avere la possibilità di ricevere aiuti economici da parte del Governo e potranno farlo a partire da settembre, quando le agevolazioni si faranno più concrete. Prima di scoprire quali saranno questi bonus e fino a quando si avrà tempo per richiederli, è giusto sapere che questi cambiamenti nascono per garantire una maggiore equità distributiva e per sostenere coloro che si trovano a dover affrontare un periodo di particolare difficoltà economica.

A partire da settembre 2025, l’ISEE verrà calcolato in maniera differente, tenendo conto che alcuni elementi del patrimonio mobiliare non saranno più conteggiati, fino a una certa soglia. Tra questi rientrano i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), i buoni postali fruttiferi e i libretti di risparmio postale garantiti dallo Stato fino a 50.000 euro complessivi. Molte famiglie, quindi, vedranno il loro ISEE precipitare e questo permetterebbe loro di poter accedere a un maggiore numero di bonus.

I bonus da non perdere

Tra i bonus più ghiotti, da non lasciarti sfuggire, c’è quello bollette, che riguarda sia luce, che gas e acqua. Per via dell’aumento dei costi di queste componenti, un bonus del genere è in grado di risollevare la situazione economica di milioni di famiglie. Per di più, devi tenere conto che sarà possibile ottenere anche l’assegno unico universale e la carta “Dedicata a te”, che consente di ottenere rimborsi su acquisti di beni primari, essenziali per il sostentamento della persona.

Da non perdere, poi, il bonus elettrodomestici, pensato appositamente per chi vuole acquistare dispositivi di maggiore efficienza. Ci sono anche fondi per le attività educative e sportive dei figli, così come fondi a disposizione di coloro che vogliono acquistare la prima casa. Il Governo ha pensato, persino, agli studenti fuori sede, che devono sostenere spese d’affitto per poter studiare. È importante sapere, però, che nel 2025 sarà richiesta una documentazione più dettagliata, che terrà conto di vari fattori: immobili colpiti da calamità, figli a carico, distinzione fra patrimoni mobiliari e immobiliari. L’ISEE sarà sempre un parametro di riferimento essenziale per l’accesso ai bonus. Il Governo sta cercando di puntare tutto su questo, per riuscire a distribuire gli aiuti a chi ne ha davvero bisogno, in totale trasparenza e chiarezza.