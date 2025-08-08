Triciclo Elettrico: è la nuova rivoluzione green per spostarsi | Quanto costa e dove comprarlo

Prenditi cura dell’ambiente e impara a spostarti con i mezzi elettrici: questo triciclo sta andando a ruba, non lasciartelo sfuggire.

Negli ultimi anni, i mezzi di trasporto elettrici sono diventati un vero must. Sono sempre di più le persone che si stanno avvicinando a questo mondo, capendo la loro importanza sull’impatto ambientale.

Questi mezzi non causano alcuna emissione di CO2 e, per di più, prevedono un costo di ricarica molto più economico, rispetto al diesel o alla benzina.

Inoltre, vantaggi del portafoglio a parte, potrai godere anche di benefici a livello di circolazione, come accesso alle zone ZTL, sconti sul bollo e, persino, sui parcheggi.

Questi sono solo alcuni dei motivi per i quali il triciclo elettrico è visto come la nuova rivoluzione green. Scopri dove acquistarlo e qual è il suo prezzo.

La mobilità elettrica

La mobilità elettrica sta, pian piano, prendendo sempre più piede, sia nel nostro Paese che altrove. Sono in molti coloro che stanno rivalutando l’acquisto di un mezzo elettrico, consapevoli di tutti i benefici a cui andrebbero incontro. Nonostante possa esserci un maggior prezzo, nel momento stesso della spesa, con il passare del tempo, il mezzo elettrico ti farà risparmiare parecchio sulle ricariche.

Inoltre, anche la manutenzione è abbastanza ridotta, il che significa che anche questa ha un costo molto più limitato, rispetto alle auto classiche, alimentate con carburante. Ma, oltre ai veicoli a quattro ruote, il mercato ha pensato bene di sfruttare l’energia e le fonti rinnovabili anche per produrre altri mezzi di trasporto, come questo fantastico triciclo, che sta facendo impazzire chiunque abbia modo di provarlo.

Il triciclo che tutti vorrebbero

In tutto il mondo, la popolazione anziana continua ad aumentare e questa ha sempre più bisogno di trovare un mezzo di trasporto sicuro, efficiente, che le permetta di spostarsi ed essere indipendente. Fortunatamente, dalla Francia, arriva il triciclo elettrico, a tre ruote, con sistema di pedalata assistita, in grado di trasportare anche una persona fragile. Piuttosto che utilizzare la carrozzina, molto più difficile da gestire, una RSA in Normandia ha deciso di sfruttare questo nuovo mezzo.

La bici è stata progettata da Victor Thoonsen, ex atleta paralimpico, insieme al padre Jacky. Dalla loro idea, sicuramente, nasceranno altri modelli, disponibili in commercio. L’obiettivo principale del mezzo di trasporto è quello di rendere facili gli spostamenti anche a coloro che faticano a essere autonomi. Anche le RSA, dunque, potrebbero prendere spunto da questa fantastica iniziativa. Non dimentichiamo, poi, che il fatto che sia elettrico rende questo triciclo adatto anche a centri storici e ai parchi, perché non emette alcuna emissione di sostanze nocive, per l’uomo e per l’ambiente. il costo del mezzo non è noto, ma si tratta, a prescindere di un investimento su cui puntare, per il benessere stesso della persona che andrà a utilizzarlo.