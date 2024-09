Bonus, arriva a settembre il grande regalo: ecco quanto ti danno

Ecco la novità del mese: arriva un bonus che aiuterà milioni di italiani, non perderlo e scopri come ottenerlo.

Settembre inizia già con il piede giusto, per milioni di italiani che si preparano a ricevere un ricco bonus. Di questi tempi, avere un aiuto economico non guasto affatto, visto le condizioni di crisi in cui verte la maggior parte dei cittadini.

Dopo un’estate all’insegna del relax e del divertimento, ma anche di qualche pensiero di troppo, il Governo ha deciso di lanciare degli aiuti a determinate categorie di persone, in modo tale da agevolarli. Difatti, non parliamo di un solo bonus, ma di più misure, con diversi destinatari, che avranno luogo proprio a partire da settembre 2024.

Scoprine di più al riguardo e verifica se una di queste può essere l’agevolazione fatta apposta per te. Non perdere altro tempo, settembre è vicino e questa è un’occasione da prendere al volo.

I diversi aiuti, a partire da settembre

Uno dei bonus più attesi è la social card “Dedicata a te”, che offre un contributo annuale pari a 500 euro, a tutte le famiglie con un Isee fino a 15.000 euro. Questo sostegno è stato pensato per supportare l’acquisto di beni di prima necessità, come generi alimentari, ma anche carburante e abbonamenti a trasporti pubblici locali. La carta sarà distribuita da Poste Italiane e per ottenere il bonus non sarà necessario fare domanda. Infatti, i beneficiari saranno selezionati automaticamente, in base all’Isee dichiarato. Ovviamente, con questa card sarà impossibile acquistare alcol, tabacco o bevande zuccherate, mentre sono stati coinvolti anche prodotti DOP e IGP, ortaggi freschi, prodotti da forno surgelati, e tonno e carne in scatola.

Un’altra iniziativa che dovrebbe partire il primo settembre 2024 è il bonus per disoccupati under 35. Questa misura ha l’intenzione di incentivare l’assunzione dei giovani, da parte di aziende e imprese, con un’esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali per due anni consecutivi, fino a un massimo di 500 euro al mese per ogni lavoratore assunto. L’incentivo è valido solo per i contratti a tempo indeterminato. Ma, ci sono ancora altre novità per il mese di settembre.

Bonus per giovani e mamme

Il Governo continua a pensare ai giovani e lo fa con il bonus giovani under 35 per la transizione digitale. Le imprese che operano in settori strategici avranno uno sgravio contributivo fino a tre anni.

Inoltre, il decreto Coesione prevede un bonus anche per le donne che vivono in condizione disagiate, promuovendo l’occupazione femminile per tutte coloro che sono fuori dal mercato lavorativo da almeno 24 mesi. Il bonus consiste in uno sgravio contributivo di 650 euro al mese per due anni, per le assunzioni effettuate a partire dal primo settembre 2024.