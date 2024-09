Poste Italiane, la comunicazione urgente è arrivata a tutti: se hai il libretto qui controlla immediatamente

Novità imperdibile per Poste Italiane e coloro che possiedono un libretto: non perdere gli ultimi aggiornamenti.

Se sei un cliente Poste Italiane e hai un libretto qui, non perdere la novità che sta coinvolgendo tutti gli italiani. Stiamo parlando di uno strumento di risparmio offerto dalla società, più tradizionale e popolare in Italia, utilizzato da molte persone per mettere da parte i loro risparmi, in modo sicuro e accessibile.

Di norma, il libretto postale non ha costi di apertura, di gestione e di chiusura, fatta eccezione per alcune pratiche particolari. Tuttavia, chiunque può aprirne uno, persino i minori, con la formula libretto dedicato. Questo metodo di risparmio è una forma di garanzia per i cittadini, che vogliono tenere al sicuro i loro soldi, ma che desiderano, allo stesso tempo, poterne attingere ogni volta che ne hanno bisogno.

In Posta Italiane, infatti, potrai versare e prelevare denaro dal tuo libretto in qualunque momento, da ufficio o tramite l’apposita applicazione BancoPosta. Di recente, però, c’è un avviso che sta facendo il giro del web e che riguarda proprio tutti coloro che hanno aperto un libretto. Non c’è tempo da perdere, vieni a scoprire subito di cosa si tratta.

Le diverse tipologie di libretto

Grazie alle diverse possibilità offerte da Poste, puoi decidere tu quale libretto aprire, a seconda delle tue esigenze. Uno dei più gettonati, però, resta il Libretto Smart. Questo può essere aperto online, comodamente da casa, senza dover fare la coda allo sportello. Rispetto ai libretti Ordinari, quelli Smart ti permettono di controllare i fondi direttamente dal sito di Risparmio Poste Online, dall’app, oppure da tutti i POSTAMAT.

E, a proposito di libretti Smart, l’avviso che si sta diffondendo a macchia d’olio riguarda proprio queste tipologie qui. In particolare, riguarda coloro che effettuano un versamento di Nuova Liquidità sul conto. È in ballo un’offerta che può essere attiva in modo semplice e che ti consente di godere di un tasso di rendimento del 3,00% annuo lordo, una volta trascorsi 366 giorni. Ma, attenzione, perché è stata stabilita una data di scadenza per poter usufruire di questa novità.

I nuovi vantaggi del libretto Smart

La data di scadenza in questione è il 12 settembre. Solo fino a questa data, avrai la possibilità di versare Nuova Liquidità e usufruire del Deposito Supersmart Premium, con un importo a partire da 500 euro. Versando questa quota sul tuo libretto e selezionando l’apposita voce, presente tra le offerte di Poste, potrai portare a termine la procedura.

Inoltre, se volessi disattivare l’offerta, potrai farlo senza incorrere in penali, con l’applicazione del Tasso Base, relativo al libretto Smart.