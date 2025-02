Bonus nuova auto: 3.400€ di sconto se porti in concessionaria questo documento | Non paghi neppure il bollo, il mercato è al tracollo

Incredibili sconti sulle automobili. Lo Stato ti riserva un aiuto incredibile se rientri in questa categoria

Possedere un’automobile rappresenta una spesa significativa per molte famiglie e singoli individui. Non si tratta solo del costo iniziale di acquisto, che varia in base alla marca, al modello e agli optional scelti, ma anche delle spese costanti che derivano dalla sua gestione quotidiana.

Il carburante, ad esempio, incide pesantemente sul bilancio mensile, soprattutto in un periodo in cui i prezzi oscillano continuamente. A questi si aggiungono i costi di lavaggio e pulizia, che sebbene possano sembrare secondari, diventano una voce di spesa ricorrente.

La manutenzione ordinaria è un altro elemento cruciale da considerare. Il cambio dell’olio, la sostituzione dei filtri, la revisione dei freni e il controllo degli pneumatici sono operazioni necessarie per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del veicolo.

Inoltre, l’usura naturale e gli eventuali piccoli incidenti possono comportare ulteriori costi di riparazione che, se non preventivati, possono diventare onerosi. Per questo motivo, è essenziale pianificare una corretta manutenzione per evitare guasti improvvisi e dispendiosi interventi di emergenza.

I costi di manutenzione di un’auto

Oltre alle spese legate alla gestione tecnica, esistono obblighi fiscali e amministrativi che ogni automobilista deve rispettare. Il pagamento del bollo auto è una tassa di proprietà che varia in base alla regione di residenza e alla potenza del veicolo.

L’assicurazione è un altro costo obbligatorio, il cui importo dipende da diversi fattori, tra cui l’età del conducente, la classe di merito e il tipo di copertura scelta. A queste spese si aggiunge la revisione periodica, necessaria per certificare la sicurezza del veicolo e il rispetto delle normative ambientali.

Di tanto in tanto, lo stato introduce incentivi e agevolazioni per favorire il rinnovo del parco auto circolante, con particolare attenzione ai veicoli a basso impatto ambientale. Negli ultimi anni, sono stati attivati diversi bonus per incentivare l’acquisto di auto elettriche e ibride, con contributi che possono arrivare fino a diverse migliaia di euro in caso di rottamazione di un vecchio veicolo.

Un risparmio enorme compreso di esenzioni

Un’agevolazione particolarmente importante riguarda le persone con disabilità, che possono beneficiare di incentivi significativi per l’acquisto e la riparazione della propria automobile. Secondo le norme vigenti, è prevista una detrazione fiscale del 19% sull’Irpef per l’acquisto o la riparazione del veicolo, escluse le spese di manutenzione ordinaria. Questa detrazione è applicabile su una spesa massima di 18.075,99 euro e può essere usufruita anche per veicoli acquistati all’estero. Se il veicolo non necessita di adattamenti specifici, la detrazione riguarda esclusivamente il costo d’acquisto, mentre per le modifiche necessarie all’utilizzo da parte della persona con disabilità, come l’installazione di pedane sollevatrici, è possibile ottenere un’ulteriore detrazione sempre del 19%.

Dopo quattro anni dall’acquisto di un’auto con queste agevolazioni, è possibile beneficiare nuovamente della detrazione senza l’obbligo di vendere il veicolo precedente. Questo incentivo rappresenta un sostegno concreto per chi ha esigenze particolari di mobilità e deve affrontare spese elevate per l’acquisto o la modifica di un’automobile. Questi aiuti fiscali, comprensivi anche dell’esenzione dal pagamento del bollo, contribuiscono a rendere più accessibile l’autonomia di spostamento per le persone con disabilità, migliorando la loro qualità di vita e facilitando gli spostamenti quotidiani.