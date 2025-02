Gratta e Vinci: gli italiani stanno comprando solo questi biglietti | Sono i più vincenti in assoluto

Caccia alla fortuna, con i biglietti che stanno appassionando milioni di italiani: scopri quali sono i Gratta e Vinci migliori.

Sappiamo che il gioco d’azzardo è qualcosa da ponderare accuratamente. Cadere in balia dei tentativi di fare soldi in maniera facile non porta sempre qualcosa di buono.

Se, però, sei in grado di gestire le tue economie e di sfidare la fortuna, senza esagerare, potresti portare a casa grandi risultati. Tra tutti i giochi d’azzardo, quello più amato è il Gratta e Vinci.

Quando si acquista un biglietto, lo si fa a scatola chiusa, non sapendo cosa potremmo ritrovarci tra le mani. Per questo, mentre lo si gratta, l’adrenalina e l’aspettativa sono alte. Sappi che ci sono alcuni biglietti considerati più fortunati di altri. Ecco di quali si tratta.

Un ricco bottino

Scegliere il Gratta e Vinci da acquistare, significherebbe anche conoscere le statistiche riguardanti la probabilità di vincita. Questa non è altro che il rapporto tra il numero di giocate vincenti e il numero totale di quel biglietto in vendita. Numeri non sempre facili da sapere, ma che aiuterebbero a fare un acquisto più consapevole. Così facendo, alla fortuna si abbinerebbe anche un pizzico di ingegno, che non guasta mai.

Il più delle volte, però, la scelta del Gratta e Vinci è legata anche dal budget disponibile. Se non vuoi spendere più di 5 euro, è chiaro che dovrai orientarti tra i biglietti che appartengono a quella fascia e, quindi, tentare la fortuna con quelli da 2, 3 o 5 euro. Esistono anche tagli più piccoli, come quello da 1 euro, 0,50 centesimi, 0,20 centesimi e 0,10 centesimi, se parliamo di quelli acquistabili online. Chiaramente, la vincita sarà proporzionata al costo del biglietto. Più sale il prezzo e più sale il montepremi massimo. Tra tutti, però, ce ne sono alcuni che sarebbero più vincenti e che vengono scelti dalla maggior parte degli italiani. Scopriamo insieme quali sono.

Gratta e festeggia

Tra le lotterie istantanee, i Gratta e Vinci sono il gioco più apprezzato e amato. C’è chi non riesce a farne proprio a meno e ne acquista uno o più di uno, a settimana. C’è anche chi cede all’ebrezza di poter grattare il numero fortunato di tanto in tanto. Per vincere, in questo gioco, non occorre essere costanti, ma bisogno solamente beccare il biglietto giusto. Con un solo acquisto, il primo della tua vita, potresti beccare la combinazione perfetta.

Per avere un quadro generale di quelle che sono le possibilità, però, sappi che ci sono dei biglietti prediletti, perché considerati più vincenti. Si tratta proprio dei Gratta e Vinci da 20 euro, in particolare del Miliardario Maxi, con una probabilità di vincita media molto alta, pari a 1 su 7,45.