Allerta ibuprofene, cardiologi lanciano un disperato allarme | Gli effetti del farmaco sono devastanti per il cuore

Questi farmaci possono provocare degli effetti collaterali molto gravi: il professionista mette in guardia il mondo intero

Assumere farmaci per guarire dai malesseri è una pratica piuttosto diffusa nel mondo intero, ma è fondamentale farlo con consapevolezza.

Prima di scegliere autonomamente i medicinali, è sempre opportuno rivolgersi ad uno specialista in grado di fornire il proprio parere professionale.

Infatti, spesso vengono sottovalutati gli effetti collaterali che in alcuni casi possono essere anche molto gravi.

Una pratica poco diffusa consiste nel leggere i fogli illustrativi in cui sono elencate le possibili conseguenze a cui si va incontro.

Allerta ibuprofene: gli effetti sono gravi

I medicinali possono avere conseguenze molto gravi sulla salute delle persone, ma questo non significa che bisogna rinunciare alle cure e attendere una guarigione miracolosa. Al contrario, un uso consapevole dei farmaci può migliorare la condizione clinica ed è sempre consigliabile rivolgersi a medici esperti o centri sanitari.

Moltissimi farmaci che abbiamo in casa sembrano apparentemente innocui e ideali per moltissime forme di malessere. L’ibuprofene, ad esempio, è un’antinfiammatorio che spesso viene somministrato per alleviare i dolori. Tuttavia, come ha spiegato un cardiologo spagnolo, può essere dannoso per la salute.

L’allarme disperato degli esperti

Può sembrare incredibile, ma alcuni farmaci che utilizziamo di frequente possono peggiorare la condizione di salute e provocare conseguenze potenzialmente gravi. Moltissimi studi hanno evidenziato una correlazione tra l’assunzione dell’ibuprofene ed il rischio di sviluppare problemi cardiaci a lungo termine. La questione è stata sollevata dal cardiologo Aurelio Rojas, un medico spagnolo che ha evidenziato i potenziali rischi dei medicinali ed in particolare degli antinfiammatori non steroidei come l’ibuprofene, il naprossene e il dexketoprofene.

“Potresti averlo preso ieri o potresti averlo ricevuto in farmacia senza prescrizione medica“, ha spiegato il medico in un post pubblicato sul suo account Instagram e riportato dal sito web “elespanol.com“. L’ibuprofene, infatti, viene spesso assunto senza prescrizione medica e vengono ignorati gli effetti potenzialmente dannosi. Il cardiologo spagnolo ha proseguito: “Questi tipi di farmaci, se assunti in grandi quantità, hanno la capacità di aggregare le piastrine e restringere i vasi sanguigni. Pertanto consiglio a chi presenta fattori di rischio o ha già problemi di questo tipo di evitare questi farmaci“. Gli effetti provocati da questo medicinale possono portare ad un aumento del rischio di ipertensione, di infarti, insufficienza cardiaca o addirittura ictus. Per tale ragione, prima di assumerli in totale autonomia, è opportuno rivolgersi a specialisti in grado di consigliare la terapia adeguata.