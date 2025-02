Bollette Altissime in arrivo: spegni la lavatrice | Puoi farla solo a quest’ora

Stop alle bollette da urlo: con questo stratagemma, potrai fare le tue lavatrici in tutta tranquillità, perché risparmi.

La lavatrice, al giorno d’oggi, è l’elettrodomestico più indispensabile all’interno di un’abitazione. L’abitudine di lavare i panni è superata da un pezzo e la praticità di questo dispositivo è imbattibile.

Ovviamente, la bolletta di fine ti serve il conto. Anche se risparmiare è un obiettivo comune a gran parte delle famiglie, non è sempre semplice farlo, specie se in casa ci sono tanti prodotti elettronici.

La lavatrice, se utilizzata in modo sbagliato, può essere motivo di stangate, di spese salate da sostenere. Se vuoi evitare che ti arrivino delle bollette altissime, spegnila e falla solo a quest’ora. Scopriamone di più insieme.

I suggerimenti per un risparmio assicurato

Se non vuoi rischiare di ritrovarti con cifre spropositate da pagare, solo per aver fatto qualche lavatrice di troppo, è arrivato il momento di conoscere i suggerimenti che ti guideranno verso un risparmio assicurato. Innanzitutto, prima ancora di capire qual è la fascia oraria migliore per fare il bucato, è bene sapere che la lavatrice deve essere utilizzata solo quando è davvero piena. In questo modo, dopo aver accumulato un bel po’ di indumenti, potrai lavarli, riducendo il numero totale di lavaggi e andando a risparmiare, ovviamente, acqua ed energia.

Inoltre, ricorda di impostare basse temperature. Non occorre lavare tutto a 60 gradi, quindi bastano anche 30 o 40 gradi per ottenere il massimo della pulizia. Se sei a conoscenza del fatto che durante i giorni festivi, poi, l’energia ha un costo inferiore, così come durante i fine settimana, dovresti scoprire che il risparmio è possibile anche durante la settimana, nei giorni feriali. Sappi che esistono degli orari ben precisi, in cui l’energia è tariffata diversamente e che ti conduce a un risparmio immediato sulla bolletta.

L’ora giusta

Per ridurre le spese legate all’energia elettrica, puoi iniziare proprio dalla lavatrice. Sappiamo che, alle volte, è impossibile attendere il fine settimana per lavare tutti gli indumenti che si accumulano nella giornata. Per questo, ti suggeriamo di programmare il bucato nelle ore che non sono considerate di punta, ovvero nella fascia F2 dei giorni feriali, che corrisponde alla fascia che va dalle 19:00 alle 23:00.

Per quanto riguarda i festivi e i weekend, invece, il discorso cambia. La fascia da prendere in considerazione, infatti, è quella che va dalle 23:00 alle 07:00. Le ore da evitare assolutamente, invece, sono quelle che vanno dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 20:00. In queste fasce orarie, diventa davvero dispendioso lavare i panni, dunque sarebbe da evitare, se il tuo obiettivo è il risparmio.