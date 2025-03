“Buondì le offriamo il nuovo router WiFi”: non cascare nella truffa anche tu | A migliaia di persone hanno prosciugato i conti così

Massima attenzione per queste offerte telefoniche: potrebbe essere una grande truffa con conseguenze irreparabili

Con l’innovazione tecnologica e la diffusione dell’Intelligenza Artificiale, le truffe online sono diventate un pericolo difficile da combattere.

Le frodi telefoniche non rappresentano un fenomeno sconosciuto, ma le tecniche adottate dai malviventi diventano sempre più sofisticate.

La priorità dei truffatori consiste nell’ottenere denaro o, in alcuni casi, di sottrarre dati ed informazioni sensibili per rubare l’identità delle vittime.

Per tale ragione, è opportuno cercare delle strategie per difendersi dai tentativi di furto e prestare sempre la massima attenzione ai numeri telefonici sospetti.

Un caso reale di truffa telefonica

Sono tantissime le truffe online o telefoniche che circolano negli ultimi anni, ma uno dei casi più recenti riguarda il presunto cambio di router da parte di una compagnia telefonica che opera in Spagna. Questa truffa è piuttosto preoccupante e può portare a perdite finanziarie non indifferenti.

In particolare, un utente ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata dalla compagnia Movistar in cui il presunto operatore comunicava di aver effettuato un controllo sulla sua connessione apparentemente instabile. Ciò che è accaduto in seguito ha messo in allarme migliaia di utenti.

La truffa dell’operatore telefonico

Lo scorso 22 gennaio 2025, la vittima della truffa telefonica ha raccontato l’accaduto sul forum di Movistar ed ha scatenato la preoccupazione di migliaia di utenti. Il truffatore, dopo aver segnalato l’instabilità della connessione, ha rassicurato la vittima sull’arrivo di un nuovo router invitandolo ad inoltrargli una foto del codice a barre presente sul pacco al momento dell’arrivo. L’utente ha seguito tutte le istruzioni, ma il finto operatore ha subito comunicato che era stato inviato un modello errato e che da lì a poco, un corriere sarebbe passato a ritirarlo. Il nuovo dispositivo non arriva a destinazione, ma la vittima riceve un sondaggio di soddisfazione.

Proprio in questo momento scopre che era stato effettuato l’acquisto di un cellulare a suo nome dal valore di oltre 1500 euro. Come riporta il sito web “xatakahome.com“, si tratta di un tentativo di frode che sfrutta la fiducia delle vittime per indurli a compiere passaggi con scopi illeciti. Le vittime che cadono in queste truffe rischiano di perdere tutte le proprie disponibilità finanziarie. Per tale ragione, è importante consultare sempre l’affidabilità della fonte ed effettuare ulteriori verifiche attraverso i canali ufficiali. Inoltre, nessuna azienda è tenuta a richiedere foto di codici a barre o altre informazioni sensibili.